news

Es ist niemals zu spät: ein Alphabetisierungskurs für Erwachsene in Mexiko-Stadt

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

In Mexiko-Stadt hat sich die Gemeinschaft in den letzten Jahren darum bemüht, den ärmsten und schwächsten Menschen in den zentralen Stadtvierteln nahe zu sein, indem sie wöchentlich mehr als tausend Mahlzeiten an diejenigen ausgibt, die auf der Straße leben oder ihre Arbeit verloren haben. Jede Woche trafen wir in den Räumen des Sitzes der Gemeinschaft und auf den Straßen des Zentrums Hunderte von Erwachsenen, die von Armut betroffen sind und wenig Hoffnung für die Zukunft haben.



Im Gespräch mit vielen von ihnen erkannten wir ein gemeinsames Problem, das kaum sichtbar ist, aber ihre Wiedereingliederung in die Arbeitswelt behindert: Analphabetismus. Unsere Freunde können weder lesen noch schreiben und sind überzeugt, dass sie aufgrund ihres Alters nicht mehr lernen können. Mexiko ist eines der lateinamerikanischen Länder mit einer niedrigen Schulbildungsquote und einer besorgniserregenden Schulabbrecherquote. Dann wurde uns klar, wie groß die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist, als wir die Zahlen genauer betrachteten: Die Zahl der Analphabeten unter erwachsenen Frauen ist prozentual gesehen viel höher bei den Männern.



Wir haben dann beschlossen, dem entgegenzuwirken, indem wir unseren Freunden zusätzlich zum Abendessen einen Alphabetisierungskurs für Erwachsene anbieten. Wir haben mit einer Gruppe von 20 angemeldeten Personen begonnen, die sich unter der fachkundigen Anleitung von pensionierten Lehrern jedes Wochenende im Zelt der Freundschaft auf dem Gelände der Gemeinschaft treffen, um Lesen und Schreiben zu lernen.

Der Kurs wird mit ausgezeichneten Ergebnissen fortgesetzt, und wir haben bereits die ersten Absolventen, die die staatlichen Prüfungen mit Bravour bestanden haben und den Sekundarschulabschluss erlangt haben. Ein weiteres Beispiel für einen "Neuanfang und Nachhaltigkeit".