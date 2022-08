news

Global Friendship in Amsterdam, die Jugendlichen von Sant'Egidio: "Frieden ist möglich und wir wollen ihn aufbauen"

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Am zweiten Tag des internationalen Treffens der "Jugend für den Frieden" besuchten die 1.000 Teilnehmer aus 15 europäischen Ländern, darunter die Ukraine, das Anne-Frank-Haus, um an die schreckliche Tragödie der Shoah und des Zweiten Weltkriegs zu erinnern. Es gab eine große Friedensversammlung im Zentrum von Amsterdam



Eine Pilgerreise für den Frieden im Herzen Europas, um ein klares "Nein" zum Krieg und denen zu antworten, die behaupten, dass man keinen Frieden schaffen kann. Am zweiten Tag von "A Global Friendship for a Global Peace" besuchten tausend Mitglieder der "Jugend für den Frieden" (Jugendbewegung der Gemeinschaft Sant'Egidio), die aus 15 verschiedenen europäischen Ländern nach Amsterdam gekommen waren, das Anne-Frank-Haus und die nationale Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust, um sich an die Schrecken der Shoah zu erinnern und ihr Engagement gegen jede Form von Antisemitismus, Rassismus und Gewalt zu erneuern.

Am Nachmittag, während einer Demonstration im Zentrum von Amsterdam, wurde der Appell von Katia Sorokopud, einer 25-jährigen Krankenschwester aus Kiew aufgenommen: "Werdet nicht müde, für den Frieden zu arbeiten. Selbst das größte Übel, der Krieg, kann durch eine größere Liebe überwunden werden. Während der Bombardierungen habe ich meinen Patienten beigestanden, und zusammen mit der Gemeinschaft Sant'Egidio haben wir den Armen weiter geholfen, denn der Krieg trifft immer die Schwächsten". Die Jugendlichen, die in verschiedenen Ländern den Kriegsflüchtlingen ihre Hilfe anbieten, antworteten ihr: "Die Freundschaft mit den Kindern in den Flüchtlingslagern und in unseren Städten lehrt uns, dass wir von einer Welt des Friedens träumen können. Wir können es tun, weil wir es tun wollen. Frieden ist möglich und wir wollen ihn schaffen".

Es wird viele Begegnungen und Diskussionen zu verschiedenen Themen geben - Migration, Armut, Ökologie -, um den Friedenswünschen der jungen Generationen eine Stimme zu geben und eine Kultur der Solidarität und Integration zu verbreiten.

Die Treffen wird morgen mit einer weiteren Plenarversammlung mit dem Präsidenten von Sant'Egidio Marco Impagliazzo abgeschlossen.