Am 27. August wurde in der nigerianischen Stadt Jos das Haus der Gemeinschaft eingeweiht, das dem Gedenken an Bischof Leon Lemmens gewidmet ist

Das "Haus von Bischof Leon Lemmens" ist das neue Sant'Egidio-Zentrum in Jos, der Hauptstadt des Plateau State. Die Einweihung fand in Anwesenheit von 200 Gästen statt, das Band wurde von Erzbischof Matthew Audu von Jos und Jan De Volder von der Gemeinschaft Sant'Egidio durchschnitten.



Das Haus wurde mit Unterstützung des Vermächtnisses von Bischof Leon Lemmens (1956-2017), von 2011 bis zu seinem Tod Weihbischof von Mechelen-Brüssel für das Vikariat Flämisch-Brabant von 2011, gebaut, der seit seiner Jugend Mitglied von Sant'Egidio war. Das Zentrum ist ein Ort für die Straßenkinder und älteren Menschen der Stadt im Rahmen des Programms "Long live the elderly" zusammen und dient auch der Förderung interreligiöser Kontakte zwischen Muslimen und Christen.Es wird auch für interreligiöse Treffen von Muslimen und Christen zur Verfügung stehen. Am Eingang befindet sich eine Gedenktafel an Weihbischof Lemmens, auf der er als "Freund der Armen und Mann des Friedens und des Dialogs" bezeichnet wird.

Grundliegende Ziele dieses Hauses sind nämlich die Förderung von Frieden und Dialog. Denn die Stadt Jos wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten häufig zum Zielpunkt von blutiger Gewalt mit ethnisch-religiösem Hintergrund.