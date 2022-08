news

Abschluss des europäischen Jugendtreffens der Jugend für den Frieden - Global Friendship. Nächstes Jahre in Padua und Venedig

„Das internationale Treffen der 1000 Jugendlichen für den Frieden, die mit einer großen Delegation aus den ukrainischen Städten Kiew, Charkiw, Lemberg, Iwano-Frankiwsk, Cherson und Donezk aus 15 europäischen Ländern, in die niederländische Hauptstadt gekommen waren, endete am Sonntag in Amsterdam. Drei Tage lang Freundschaft, Diskussionen und Austausch über Fragen der Ökologie, Migration und Armut, in denen die Hoffnungen dieser mit der Gemeinschaft Sant'Egidio verbundenen Jugendbewegung zum Ausdruck kamen. Ihr tägliches Engagement für den Aufbau einer Kultur der Solidarität und der Inklusion den Schule, Universitäten und Stadtrandvierteln, an der Seite von Kindern aus sozial schwierigen Verhältnissen, wie auch von Obdachlosen, älteren Menschen und Flüchtlingen wurde gefestigt



„Seien wir frei, um für den Frieden zu arbeiten, glücklich zu sein und anderen zu helfen. Lasst uns gemeinsam von einer Zukunft ohne Krieg und Gewalt träumen", sagte Marco Impagliazzo in der Plenarversammlung. „Lasst uns Gemeinschaften aufbauen, in denen sich jeder zu Hause fühlt und in denen die Ängste der Gegenwart überwunden werden können. Ängste können nur durch das Zusammensein mit anderen überwunden werden. Anne Frank fand im Tagebuch einen Freund und in den Worten die Kraft zum Widerstand. Etty Hillesum ging in das Lager Westerbork, um ihren Brüdern und Schwestern zu helfen, die von dort in die Todeslager abtransportiert wurden. Ihre Ideale haben Anna und Etty das Leben gerettet", sagte der Präsident von Sant'Egidio und rief dazu auf, das Vermächtnis dieser beiden jungen niederländischen Juden weiterzutragen, die das Grauen des Zweiten Weltkriegs und der Shoah erlebt haben.



Zu den weiteren Programmpunkten des Treffens gehörten ein Vortrag von Mario Giro über die schwierige internationale Lage und den Krieg in der Ukraine, ein Besuch des Anne-Frank-Hauses und der Nationalen Gedenkstätte für die Opfer des Holocausts, eine Kundgebung für den Frieden in der Amsterdamer Innenstadt und eine festliche eucharistische Liturgie, der Johannes Hendriks, der Bischof von Haarlem-Amsterdam, in Anwesenheit von Giancarlo Dellagiovanna von der Apostolischen Nuntiatur in den Niederlanden vorstand. Am Ende des Treffens vereinbarte die Jugend für den Frieden, sich im nächsten Jahr in Padua und Venedig zu einer neuen Etappe der Global Friendship zu treffen.