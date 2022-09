news

Besondere Besuche und tiefe Zufriedenheit beim Abschluss des Einsatzes im Zelt der Freundschaft auf Zypern

Das Freundschaftszelt für Flüchtlinge im Lager Pournara, das die Gemeinschaft Sant'Egidio vor mehr als einem Monat zur Eröffnung des Sant'Egidio-Sommers eingerichtet hat, wurde gestern geschlossen.



Ein schöner Abschluss, der durch den Besuch wichtigster ökumenischer Vertreter der christlichen Kirchen und anderer Religionen gekrönt wurde. In Begleitung von Erzbischof George Panamthundil von der Apostolischen Nuntiatur, der die Mission nachdrücklich unterstützte, trafen Erzbischof Porfyrios von der orthodoxen Kirche, Erzbischof Selim Sfeir, maronitischer Erzbischof von Nikosia, und Shakir Alemdar, Imam der Hala Sultan Tekke in Larnaca, einem von den zypriotischen Muslimen sehr verehrten Ort, gemeinsam im Zelt der Freundschaft ein. Sie sprachen ausführlich mit den Flüchtlingen - den Bewohnern und freiwilligen Helfern - und erklärten die Bereitschaft ihrer Gemeinden, das Leid der Flüchtlinge, insbesondere der unbegleiteten Minderjährigen, zu lindern.



Am Ende des Tages waren die Worte von N., einem jungen Mann aus Kamerun, der fünf Wochen lang freiwillig in der Gemeinschaft mitgearbeitet hat, sehr bewegend: "Ich bin sehr dankbar, dass ich Menschen wie euch kennengelernt habe", sagte er, "ich möchte mich für alle Aufmerksamkeit und Liebe bedanken: Weder ich noch die anderen hier werden euch jemals vergessen.