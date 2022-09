news

Überschwemmung in Pakistan. Erste Katastrophenhilfe im Gebiet von Quetta

Die schweren Regenfälle, die Pakistan im vergangenen Monat heimgesucht haben, haben zu beispiellosen Überschwemmungen geführt: Ein großer Teil des Landes steht unter Wasser. Man rechnet mit mehr als tausend Opfern (es gibt keine genauen Angaben) und einer unüberschaubaren Zahl von Vertriebenen - man geht von bis zu 33 Millionen aus.



Die am stärksten betroffenen Regionen sind Sindh (das Gebiet um die Hauptstadt Karatschi), ein dicht besiedeltes Gebiet, Belutschistan und der Nordwesten des Punjab an der Grenze zu Afghanistan.



Hier hat die Gemeinschaft Sant'Egidio in Quetta in den letzten Tagen die erste Soforthilfe für die Vertriebenen geleistet: Lebensmittel und Trinkwasser. In diesen ohnehin schon armen Gebieten sind die Menschen ohne alles geflohen. Es fehlt an Gütern für den Grundbedarf, Lebensmitteln und Decken.



Die Gemeinschaften in Pakistan sind im Einsatz, um vor Ort Hilfsgüter zu sammeln, die in den kommenden Tagen in den Gebieten von Quetta und Karachi verteilt werden sollen.

