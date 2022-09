news

Gebet für die Kranken 5.9.2022, Santa Maria in Trastevere in Rom. Meditation von Andrea Riccardi

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Gebet für die Kranken (Text)

Meditation von Andrea Riccardi zu Mt 15,21-28

Santa Maria in Trastevere in Rom am 5.9.2022