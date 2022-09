news

Alle haben ein Recht auf Bildung. Der Einsatz von Sant'Egidio anlässlich des Weltalphabetisierungstages - niemanden ausgrenzen

Nach den kürzlich von der Unesco veröffentlichten Zahlen haben heutzutage 250 Millionen Kinder der Welt kein Recht auf Bildung. Die beiden am stärksten betroffenen Regionen sind Afrika südlich der Sahara mit 98 Millionen und Zentralasien mit 85 Millionen Kindern ohne Zugang zu Bildung. Und die Zahlen steigen ständig. Es ist eine dramatische Entwicklung, die Fragen über das Engagement für die Generationen aufwirft, die die Zukunft der Menschheit aufbauen.



Seit 1967 ist der 8. September der Internationale Tag der Alphabetisierung, um an das universelle Recht auf Bildung zu erinnern, das eine unverzichtbare Voraussetzung für die Würde des Menschen, seine Integration und seine Entwicklung ist.



Sant'Egidio hat sich schon immer für das Recht auf Bildung von Minderjährigen, Frauen, Einwanderern und Minderheiten, wie den Sinti und Roma, eingesetzt. Ihr pädagogisches Engagement zeigt sich in den Schulen des Friedens für Kinder und Jugendliche, den Schulen für Sprache und Kultur in verschiedenen Ländern und neuerdings auch in Flüchtlingslagern an den Grenzen Europas. In den Sprach- und Alphabetisierungskursen, die von ehrenamtlichen Lehrern geleitet werden, werden Flüchtlinge aus Afghanistan, Somalia, dem Iran und anderen Ländern, die von Kriegen oder ernsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffen sind, unterrichtet.



Das neue Schuljahr, das nun beginnt, besteht die große Hoffnung auf eine allgegenwärtige Bildung, die für die Schwächsten eine große Hilfe sein wird. Um sich auf diesen Moment vorzubereiten, haben in verschiedenen europäischen Städten Hunderte von Freiwilligen abwechselnd an Sommerschulen, kostenlosen pädagogischen Sommerzentren, Tausende von Kindern und Jugendlichen dabei unterstützt, vernachlässigte Fächer nachzuholen und sie auf den Beginn des Unterrichts mit Gelassenheit vorzubereiten.



Aber die Nachfrage nach Schulbildung stößt immer noch auf viele Hindernisse. Ein Beispiel für alle: In der Ukraine sind so viele Schulen durch den Krieg zerstört worden: Nach Angaben aus Kiew sind 2.400 Schulen betroffen und beschädigt - 269 davon völlig zerstört - und im Allgemeinen sind weniger als 60 % der Schulen sicher und können nicht oder nur unter schwierigen Umständen wieder eröffnet werden.



Während Millionen von Familien das neue Schuljahr beginnen, hofft Sant'Egidio, dass der Bildung der ihr gebührende Platz eingeräumt wird, dass allen der Zugang zu Bildungsaktivitäten in Einrichtungen jeder Art und jedes Grades gewährleistet wird und dass niemand zurückgelassen wird, denn das Recht auf Bildung ist ein universelles Recht, das allen garantiert werden muss.