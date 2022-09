news

In Malawi schenken 60 Gärten AIDS-Patienten eine neue Würde

Eine Idee von Sant’Egidio, Slow Food International und Laudato-si’-Gemeinschaften, Produkte aus den eigenen Gärten bieten HIV-positiven Menschen Arbeitsmöglichkeit, die von Armut und Ausgrenzung bedroht sind

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

In Malawi gibt es eine Initiative, die unerwartete Früchte trägt und Lichter am Ende der vielen Tunnel erblicken lässt, die das Leben der Kranken oft begleiten: Es ist das Gartenprojekt, bei dem Gärten von HIV-positiven Patienten aus dem DREAM-Programm angelegt und gepflegt werden.



"Die Idee entstand 2017", erklärt Davide Brambilla, Biologe, der im DREAM-Programm der Gemeinschaft Sant'Egidio arbeitet, "dank der Initiative von Sant'Egidio und Slow Food International mit Unterstützung der Laudato-si'-Gemeinschaften. Das ursprüngliche Ziel", so fährt er fort, "war die Anlage von drei Gemüsegärten in der Gegend von Blantyre, einer Stadt in der Zentralregion des Landes, um einige sehr arme Familien zu unterstützen und außerdem Obst und Gemüse für das ebenfalls von Sant'Egidio betriebene Ernährungszentrum 'Johannes Paul II.' zu produzieren, das täglich eine Mahlzeit für etwa 700 Kinder in der Gegend liefert. Im Laufe der Zeit und mit der Unterstützung, die wir erhalten haben, ist es uns gelungen, 60 Gemüsegärten in ganz Malawi anzulegen, in denen etwa 900 Bauern beschäftigt sind, ungefähr 15 pro Garten. Die Früchte der Erde kommen mehr als 5.000 Menschen zugute".



Diese Gärten bieten nicht nur einen ernährungsphysiologischen Nutzen für die HIV-Behandlung, sondern auch eine neue Chance für diese kranken Menschen, die, von der Krankheit geplagt, dachten, dass sie keine Chance mehr auf besseres Leben haben und am Rande der Gesellschaft leben müssen.