Sant'Egidio ist seit sechs Monaten an der Seite der Schwächsten unter den Armen in der Ukraine tätig

Artikel in Avvenire

Das ukrainische Volk nicht im Stich lassen, vor allem nicht diejenigen, die aufgrund von Armut, Verlust von Wohnung und Arbeit oder gesundheitlichen Problemen zu den Schwachen gehören. Dies war in den letzten Monaten der rote Faden des humanitären Engagements der Gemeinschaft Sant'Egidio in der Ukraine, wo seit Beginn des Konflikts 47 Schiffsladungen mit humanitärer Hilfe im Gesamtwert von 600 Tonnen verschiedener Güter auch in die entlegensten Regionen geschickt wurden und damit der Aktionsradius auf Gebiete ausgeweitet wurde, in denen die Gemeinschaft aus Trastevere bereits seit 1991 anwesend ist.

Seit dem Beginn des Konflikts am 24. Februar wurde sofort ein großer Bedarf an Medikamenten festgestellt. Daher wurde das Sant'Egidio-Netzwerk aktiviert, um 390.000 Pakete mit Medikamenten im Wert von 5 Millionen Euro an 150 Gesundheitseinrichtungen in der Ukraine (Krankenhäuser, Militärkrankenhäuser, Gesundheitszentren, ländliche Kliniken, Hausärzte) zu verteilen, insbesondere in den vom Krieg am stärksten betroffenen südöstlichen Regionen. Neben dieser Hilfe verließen auch 38.246 Dosen Milchpulver und Zubehör für die Kinderernährung Italien. Um Nierenpatienten die Fortsetzung ihrer Dialyse zu ermöglichen, evakuierte die Gemeinschaft 121 Dialysepatienten (und 80 Begleitpersonen) aus den östlichen und südlichen Regionen der Ukraine und brachte sie in Italien und anderen europäischen Ländern in Sicherheit.

Es ist kein Zufall, dass der Gesundheitsminister Viktor Liashko am 27. April in einem Schreiben Sant'Egidio "für die Unterstützung in schwierigen Zeiten für unseren Staat" dankte und "insbesondere die Zusammenarbeit und Solidarität" würdigte. Auch der Direktor des Kinderkrankenhauses in Mykolajew drückte seine Dankbarkeit nach Erhalt einer Ladung Hilfsgüter mit folgenden Worten aus: "Ihr schenkt unseren Kindern Freude und Hoffnung auf ein besseres Leben".

In diesen sechs Kriegsmonaten stieg auch der Bedarf an Nahrungsmitteln für die Binnenflüchtlinge in der Ukraine, sowohl in den verschiedenen Gebieten im Osten und Süden des Landes als auch in den großen Städten. Um diesen Bedarf zu decken, hat die im Herzen von Trastevere entstandene Bewegung 200 Tonnen Lebensmittel sowie Kleidung, Hygieneartikel und Matratzen im Wert von 1 Million Euro verteilt. In den Sant'Egidio-Zentren in Kiew, Lemberg und Iwano-Frankiwsk werden - um eine Größenordnung zu nennen - wöchentlich 1.500 Pakete verteilt.

Und die Gemeinschaft hat es nicht versäumt, denjenigen zu helfen, die aus dem Land geflohen sind, indem sie ein Unterstützungsnetz für 800 Minderjährige eingerichtet hat, die in Italien, Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik, Ungarn und Georgien aufgenommen wurden. Es wurden 1795 Flüchtlinge in Europa aufgenommen, davon 833 in Italien. Insgesamt hat Sant'Egidio bisher 44.000 ukrainische Flüchtlinge in seinen Hilfszentren in Europa empfangen und unterstützt.

[ Alessia Guerrieri ]