Katholiken und Politik: der Glaube "schafft Kultur". Leitartikel von Andrea Riccardi im Corriere della Sera

Die katholische Frage ist nach wie vor für einen Teil der öffentlichen Meinung von Interesse, wie auch die Debatte zu diesem Thema zeigt. Ist das Nostalgie? Gewohnheit an eine zentrale Rolle der Kirche und der Katholiken? Galli della Loggia betonte im Anschluss an eine Rede von mir, wie wichtig die Debatte über die "katholische Finsternis in der Politik" sei, und betonte, dass die Gründe dafür untersucht werden müssten. Wir haben dies in der Vergangenheit mehrfach getan und zwar in größerem Umfang, als es der Platz eines Artikels zulässt, aber zu Recht sollte nichts als selbstverständlich angesehen werden. Um die italienische Situation zu verstehen, muss man den europäischen Katholizismus (auf dem die zunehmende Irrelevanz in vielen Teilen des Kontinents ebenfalls schwer wiegt) und den Weltkatholizismus betrachten. Sicherlich gibt es eine italienische Besonderheit, die auf die tief verwurzelte Anwesenheit des Papsttums zurückzuführen ist, aber auch auf die DC (Democrazia cristiana), die die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Allerdings unterscheidet sich der italienische Katholizismus heute nicht so sehr vom europäischen Katholizismus.

Darüber hinaus unterstützte der Heilige Stuhl nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht mehr die Gründung christlich inspirierter Parteien, wie der Übergang vom Franquismus in Spanien zeigt, obwohl der Papst damals Paul VI. war, der die DC zusammen mit De Gasperi gegründet hatte. Selbst im postkommunistischen Polen wollte Johannes Paul II. keine katholische Partei, die sich vielleicht am Vorbild der Solidarnosc orientiert hätte. Heute ist das einzige realisierte Modell des politischen Katholizismus paradoxerweise ein nationaler Katholizismus, in dem die Kirche die Politik und die Identität der Nation legitimiert. Dies schien im 20. Jahrhundert verschwunden zu sein, ist aber im Osten, in Polen und Ungarn, wieder aufgetaucht.

Es gibt eine Frage, die Galli della Loggia eindringlich stellt: Was bleibt von der katholischen Identität? Tatsächlich war der Katholizismus allein in den letzten beiden Jahrhunderten immer eine komplexe und vielfältige Realität: unterschiedliche geistliche Bewegungen, unterschiedliche politische Positionen, unterschiedliche Theologien und Geschichten und vieles mehr. Man kann von einem individualistischen (und bürgerlichen) Katholizismus sprechen, der im neunzehnten Jahrhundert aufkam, oder von einem Volkskatholizismus, der immer noch fortbesteht. Die Diversifizierung ist so tiefgreifend, dass sie zu ernsthaften Konflikten führt. Die Einheit und die Identität der Katholiken wurden oft durch die Rolle der Päpste bestimmt. Ganz anders verhält es sich - so scheint mir - auch bei den sogenannten geistlichen Bewegungen, die dann in den Jahren von Franziskus eine Phase der Revision durchlaufen und nicht mehr so unterschiedlich und widersprüchlich sind, wie sie früher waren und wie man sagt.

Stellen die Priester den Punkt der Einheit der komplexen katholischen Galaxie dar, wie Galli della Loggia behauptet? Das war in anderen Zeiten teilweise richtig, aber die Realität ist heute eine andere. Eine der größten Krisen in der Kirche ist die des Priesters und zwar aufgrund des Priestermangels (man denke an die Zusammenlegung von Pfarreien, sodass der Priester ständig unterwegs sein muss und letztlich weiter vom Volk entfernt ist als früher), aber auch aufgrund der verminderten Führung eines so veränderten und individualistischen "Volkes" und schließlich aufgrund des Verschwindens eines Großteils der bäuerlichen Welt, in der die Pfarrei und der Priester im Mittelpunkt standen.

Johannes Paul II. war der Meinung, dass "ein Glaube, der nicht zur Kultur wird, ein Glaube ist, der nicht vollständig angenommen, nicht vollständig durchdacht und nicht treu gelebt wird". Damit war auch eine "Kultur des Volkes" gemeint. Kardinal Bergoglio griff diese Überzeugung in Buenos Aires erneut auf, nannte sie "mutig" und betonte den Wert der "kulturellen Tätigkeit". Doch heute betrifft die Dekulturation des Glaubens den Katholizismus und andere Bereiche der Religionen. Ausdruck dessen ist das neue neoprotestantische und neopentekostale Christentum mit seiner raschen Ausbreitung, seiner starken Mobilisierungsfähigkeit und seinem eher oppositionellen als kreativen Charakter. Etwas Ähnliches betrifft auch den Islam mit seinen radikalen Bewegungen, wie der Islamwissenschaftler Olivier Roy zeigt.

All dies (und vieles mehr) führt jedoch nicht dazu, das Christentum zur Bedeutungslosigkeit zu verdammen. Nicht in Italien, wegen der Geschichte, sondern vor allem wegen einer intensiven Erfahrung des Glaubens, des Fleißes und des Denkens. Was die Katholiken in der Politik anbelangt, so geht es nicht darum, von einer neuen "Partei der Kirche" zu träumen, die sich nun "in der Unendlichkeit verliert", so Dossetti. Es gibt jedoch nach wie vor katholische Frauen und Männer, die in der Politik etwas zu sagen und zu tun haben, vor allem indem sie ein Gespür für einen "Zwischenbereich" und für die Wirklichkeit einbringen, den die derzeitige Vertikalisierung der Gesellschaft abgebaut hat. Man fragt sich auch - wie Giovagnoli schreibt - ob die Parteien wirklich ein Interesse an der Anwesenheit von Katholiken haben.

Aus der Realität des italienischen Christentums kann ein öffentlicher Diskurs erwachsen, der sich in die Gesellschaft einbringt, auch auf lokaler Ebene, der sich nicht nur mit dem Hinweis auf einige wenige Prinzipien identifiziert, sondern der in der Lage ist, eine "alternative Vorstellungskraft" im Vergleich zu den fehlenden Visionen von Politik und Realität in Italien zu schmieden. Letztendlich hatte der Religionswissenschaftler Mircea Eliade Recht, als er sagte, dass wir Modernen dazu bestimmt sind, durch die Kultur wieder mit dem Leben des Geistes erfüllt zu werden. Hier geht es nicht nur um Kultur im akademischen Sinne, sondern um gelebten, durchdachten und kommunizierteb Glauben, der mit den vielen Stimmen unserer Zeit im Gespräch ist.

[Andrea Riccardi]