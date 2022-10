news

Putins atomare Drohung stürzt die Menschheit ins Ungewisse. Leitartikel von Andrea Riccardi

Der Einsatz nuklearer Waffen hätte verheerende Auswirkungen. Millionen von Menschen dürfen nicht für die Verantwortungslosigkeit einiger weniger bezahlen.



Der Krieg in der Ukraine erreicht eine weitere Stufe: die von Wladimir Putin angekündigte Teilmobilisierung und das Referendum über die Annexion der umstrittenen Regionen. Einseitige Gesten, um vollendete Tatsachen zu schaffen.



Die eigentliche Verschlimmerung besteht jedoch darin, mit dem Einsatz atomarer Waffen zu drohen. Sowohl Putin, der dies als Möglichkeit bezeichnet und uns daran erinnert, dass es sich nicht um einen Bluff handelt, als auch Präsident Biden, der dazu aufruft, dies nicht zu tun, sprechen nun von einer realen Möglichkeit. Wir gewöhnen uns an den Gedanken, dass es zum Einsatz von Atomwaffen kommen könnte wie nie zuvor.



Es ist verstörend: ein Sprung ins Leere, vor dem das Gespenst der totalen Zerstörung steht. Niemand weiß, wo die rote Linie ist, die nicht überschritten werden darf, ab der ein Atomkrieg ausgelöst wird. Das Unbekannte lässt unaufhörlich hoffen, dass es nur ein Albtraum ist, aber das ist es nicht.



Jeder, der im Besitz einer Atombombe ist, würde sich berechtigt fühlen, sie einzusetzen. Dies gilt auch für andere unmenschliche chemische oder bakteriologische Waffen, die nicht zufällig als die "Atombomben des armen Mannes" bezeichnet werden.



Selbst wenn atomare Waffen eingeschränkt eingesetzt würden, wären die Auswirkungen katastrophal. Es gibt keine taktische Atomkriegsführung im Sinne eines lokalen Krieges: Die Art der Waffe macht dies deutlich.



Die Atomwaffe ist ein Wendepunkt auf dem Weg zum Selbstmord der Menschheit. Mit Hiroshima hat sich das Wesen des Krieges verändert.



Unterdessen ändert die Teilmobilisierung in Russland nicht viel an den Ereignissen vor Ort. Erinnern wir uns an den Zweiten Weltkrieg: Die Kämpfe in diesen Ländern sind schwierig und es wäre nicht verwunderlich, wenn sich die Front ständig verschieben würde, allerdings um den Preis großer menschlicher Verluste. Zu diesem letzten Aspekt schweigen die Beteiligten: Wir wissen wirklich nicht, wie viele Tote, Verwundete und Verstümmelte es gegeben hat. Hohe Zahlen sind zu befürchten. Russland begann den Konflikt mit 200.000 Mann. Das schien ausreichend zu sein: Stattdessen verschlingt der Krieg eine ganze Generation.



Der Krieg zerstört die Wirtschaftskraft Russlands, auch aufgrund der Sanktionen. Langfristig wird sich die Isolation Moskaus als schwerwiegend erweisen. Dies zeigt die russische Verärgerung über die Nichteinladung zur Beerdigung von Königin Elisabeth. Der Preis an Menschenleben und die schlechte Figur der russischen Armee hat auch negative Folgen für die Führung. Nicht einmal für Russland ist es möglich, den Ernst der Lage zu verbergen.



Die Lage in der Ukraine ist tragisch: Die Wirtschaft ist zum Stillstand gekommen, die Institutionen sind eingefroren, die Zahl der Flüchtlinge geht in die Millionen. Die jüngsten abrupten Wechsel an der Spitze des Staates, die von Präsident Selensky eingeleitet wurden, zeigen, dass die Institutionen zerbrechlich sind und Misstrauen weit verbreitet ist. Korruption, Unterwanderung von außen und eine inkompetente politische Klasse sind die ständigen Übel der schwachen Demokratie in der Ukraine. Das Volk kämpft heldenhaft gegen die Russen, aber die Elite scheint nicht die gleiche Qualität zu haben.



Wir haben es mit einem Krieg zu tun, der nicht enden wird, der von Putin begonnen wurde, weil er glaubte, es sei ein "Kinderspiel", weil er den Widerstand der Ukrainer unterschätzte und nicht erkannte, dass er dem Westen eine Gelegenheit bot, ihn zu schwächen. Europa hat heute nicht die Fähigkeit, einen Ausweg zu finden.



Um eine Einladung zu Verhandlungen zu finden, muss man weit in die Ferne schweifen, in ein China, das Putins Anliegen allerdings nahe steht. Wir alle stehen vor dem Ungewissen: Wir wissen nicht, wo die rote Linie ist, jenseits derer es zur Katastrophe kommt.



Millionen von Frauen und Männern dürfen nicht für die Verantwortungslosigkeit und Unerfahrenheit einiger weniger aufkommen. Die Gründe für ein friedliches, gerechtes und vernünftiges Zusammenleben sind da und müssen wichtiger sein als alles andere.



Leitartikel von Andrea Riccardi in Famiglia Cristiana vom 2/10/2022