Am 30. Jahrestag des Friedens sprechen die Gemeinschaften von Sant'Egidio in ganz Mosambik mit den Jugendlichen über den Frieden: Treffen, Feste, Versammlungen in zahlreichen Städten

Dreißig Jahre Frieden in Mosambik bedeuten vieles: auch, dass es heute eine Generation gibt, die nach 1992 geboren wurde und eine Tochter dieses Friedens ist. Es gibt etwa 15 Millionen - mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes - unter 30-Jährige, die keinen Krieg erlebt haben. Ihnen muss das kostbare Erbe der Ereignisse von vor 30 Jahren übergeben werden, damit es Teil der Kultur eines Volkes und ein Gewinn für die Zukunft Mosambiks wird.



Aus diesem Grund bereiten sich die Gemeinschaften von Sant'Egidio in Mosambik seit einigen Wochen auf den 30. Jahrestag des Friedens vor durch Treffen, Versammlungen, Konferenzen und Tagungen, insbesondere in Schulen und Universitäten. Aus diesen Begegnungen erwächst bei den Jugendlichen der Stolz eines Bewusstseins, die "Generation des Friedens" zu sein. Es gibt aber auch die Sorge um die Kriegsgefahren in den nördlichen Provinzen. Es ist notwendig, sich um eine Gesellschaft zu sorgen, die die Kultur des Friedens und des Zusammenlebens lebt.



Die hier veröffentlichen Fotos "besuchen" diese Orte, an denen die mosambikanischen Gemeinschaften die Stimme des Friedens erheben und eine Barriere gegen die Gewalt errichten, die vor allem im Norden das Land und seine jungen Menschen verarmen lässt.



FOTOGALLERIE

In manchen Städten finden interreligiöse Treffen statt. Am 4. Oktober wird in der Hauptstadt Maputo vor der Kathedrale ein interreligiöses Treffen der Religionsvertreter stattfinden, die im Geist von Assisi für den Frieden beten.



Das Treffen wird direkt im nationalen Fernsehen und bei Radio Maria übertragen.

LIVE AUS MAPUTO (MOSAMBIK)