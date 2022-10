news

Flüchtlinge: weitere Ankünfte durch die humanitären Korridore in Italien und Belgien

Weitere Flüchtlinge sind in Italien und Belgien mit den humanitären Korridoren der Gemeinschaft Sant'Egidio angekommen. In Rom trafen mit einem Flug aus Nikosia 10 Flüchtlinge ein, die mehrere Monate in Lagern in Zypern verbrachten. Dieses europäische Land nimmt prozentual gesehen die meisten Flüchtlinge auf. Nach dem Besuch von Papst Franziskus auf der Insel im Dezember 2021 werden sie nun in Rom in Sant'Egidio untergebracht.



Gleichzeitig beginnt in Belgien ein neuer humanitärer Korridor, der die sichere und legale Ankunft von 250 Personen ermöglichen wird. Sechzehn syrische Staatsangehörige, darunter sechs Minderjährige, die seit Jahren im Libanon auf der Flucht waren, kamen am Brüsseler Flughafen an.



Über das System der humanitären Korridore, das dank eines weit verzweigten Auffangnetzes umgesetzt wird, sind insgesamt 5.200 Flüchtlinge in Europa angekommen, davon 4.450 in Italien, zu denen noch mehr als 1.800 ukrainische Staatsbürger hinzukommen, die von der Gemeinschaft Sant'Egidio in verschiedenen europäischen Ländern aufgenommen wurden. All dies dank vollständig eigenfinanzierter Projekte und der Großzügigkeit von Vereinen, Kirchengemeinden und Pfarreien, aber auch von Bürgern, die ihre Häuser und ihr freiwilliges Engagement zur Verfügung gestellt haben.