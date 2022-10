news

Sant'Egidio nimmt Anteil an der Trauer um Barbara Stamm und wünscht ihrer Familie aufrichtiges Beileid

Die Gemeinschaft Sant'Egidio bringt ihre aufrichtige Anteilnahme anlässlich des Todes von Barbara Stamm zum Ausdruck und bekundet der Familie ihre aufrichtige Anteilnahme. Die bayerische Landtagspräsidentin a.D. engagierte sich über viele Jahrzehnte hinweg für die Schwächsten unserer Gesellschaft und übernahm neben den wichtigen politischen Ämtern zahlreiche Funktionen in sozialen und kulturellen Einrichtungen und Organisatioinen von Kirche und Gesellschaft. Seit Beginn der Gemeinschaft in Deutschland Anfang der 80er Jahre in Würzburg unterstüzte sie den Weg von Sant'Egidio mit Wohlwollen und tatkrätiger Hilfe. Besondere Augenblicke waren der von ihr organisierte Staatsempfang beim internationalen Friedenstreffen der Weltreligionen 2011 in München und die Teilnahme an vielen Feiern. Ihre Ermutigung des ehrenamtlichen Engagements, das sie selbst vorlebte, war für die Gemeinschaft eine große Stütze. Vor wenigen Wochen nahm sie an der Buchvorstellung über die Spiritualität älterer Menschen in der Bibel teil, bei der Sant'Egidio die deutsche Ausgabe des von der Gemeinschaft herausgegebenen Buches vorstellte. Frau Stamm betonte, dass die Gesellschaft nach den dramatischen Ereignissen der Pandemie in der Schuld der älteren Menschen stehe, da die meisten Todesopfer zu dieser Altergruppe und vor allem zu Menschen in Heimen gehörten. Eindringlich rief sie zur Suche neuer Wohnformen für ältere Menschen als Alternative zu großen Instiitutionen auf. In dieser Hinsicht unterstützte sie den Einsatz der Gemeinschaft für die älteren Menschen mit aller Kraft.

Das Video von der Buchvorstellung