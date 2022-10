news

Vor vier Jahren Heiligsprechung von Erzbischof Oscar Romero, ein Märtyrerbischof aus El Salvador

Am 14. Oktober 2018 hat Papst Franziskus in einer feierlichen Zeremonie auf dem Petersplatz Óscar Arnulfo Romero, Erzbischof von San Salvador, heiliggesprochen, der am 24. März 1980 während einer Messe in der Kapelle des Krankenhauses der Göttlichen Vorsehung ermordet wurde. Dort hatte er als Erzbischof gewohnt

Romero war ein Freund und Verteidiger der Armen in einem von der Gewalt des Bürgerkriegs zerrissenen Land. Er arbeitete für den Frieden im Dialog, mit seinen bloßen Händen, mit der Kraft des Evangeliums und des Wortes. Das war der Grund für sein Martyrium.



Die Gemeinschaft Sant'Egidio bewahrt sein Andenken und verehrt sein Zeugnis. In der Basilika St. Bartholomäus auf der Tiberinsel in Rom, dem Gedenkort für die neuen Märtyrer, wird das Messbuch von Bischof Romero aufbewahrt. Sein Bild ist auf der Ikone der neuen Märtyrer zu sehen.

WEITERE INFORMATIONEN



Interview mit Erzbischof Vincenzo Paglia, Postulator des Heiligsprechungsprozesses vom 24 Marzo 2020 (IT)

Die Geschichte

Das Buch "Mich könnt ihr töten, aber nicht die Stimme der Gerechtigkeit. Oscar Romero (1917-1980)" von Roberto Morozzo della Rocca, Echter-Verlag, Würzburg 2015.