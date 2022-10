news

Eine Brieffreundschaft mit einem Todeskandidaten ist ein Einsatz für das Leben

Welttag gegen die Todesstrafe

Die Gemeinschaft Sant'Egidio unterstützt und begleitet alle Initiativen, die den Prozess der Abschaffung der Todesstrafe in allen Ländern der Welt begünstigen und in irgendeiner Weise erleichtern oder beschleunigen, angefangen von der schrittweisen Abschaffung durch ein Moratorium von Hinrichtungen in den Staaten, die diese unmenschliche Maßnahme noch beibehalten.



Seit 1998 wurden Initiativen und Vorschläge an viele verschiedene Gesprächspartner gerichtet: Vertreter der Kultur, Religionsoberhäupter, politische und institutionelle Vertreter, Verbände, einzelne Freiwillige, Meinungsmacher, Aktivisten und Testimonials sowie Vertreter der mit der Rechtspflege betrauten öffentlichen Einrichtungen.



Nicht zu vergessen sind die "Brieffreunde", Frauen und Männer aus aller Welt, die mit verurteilten Häftlingen eine längere Brieffreundschaft aufbauen. Tausende jüngere und ältere Menschen aus Europa, Afrika, Asien und Amerika sind für die zum Tode Verurteilten eine Verbindung zur Außenwelt und durch ihre vertraute und liebevolle Begleitung oft der einzige menschliche Kontakt.



Die Brieffreunde wählen die ärmlichen Mittel des Blattes, des Stifts und einer Briefmarke, um die Verurteilten zu erreichen und ihnen eine Stimme zu geben. Seit 2002 wurden 12.484 Kontakte zwischen einem Brieffreund und einem Verurteilten hergestellt.

