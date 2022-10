news

Das Brot und Gebet mit den Armen und alten Menschen teilen: der Einsatz der im Zentrum Limas in Peru

Rímac ist ein beliebtes Viertel im Zentrum von Lima, der Hauptstadt von Peru. Hier steht die Kirche von San Lazaro, eine Pfarrei, die seit August 2022 der Gemeinschaft Sant'Egidio anvertraut ist.



Die Pandemie in Peru hat verheerende Ausmaße angenommen, sowohl wegen der Ausbreitung des Virus - es ist eines der Länder mit der höchsten Covid-Sterblichkeitsrate der Welt (prozentual die höchste) - als auch wegen fehlender Gesundheitseinrichtungen (siehe EU-Daten) sowie der exponentiellen Zunahme von Armut und Ungleichheit, die zu einer sozialen Krise und einem dramatischen Anstieg der Gewalt in den Städten führen.



Für die Gemeinschaft Sant'Egidio in Lima ist dies eine Frage, die mit Großzügigkeit und Engagement beantwortet werden muss: "Niemand ist so arm, dass er nicht etwas für andere tun kann, und in der Pandemie haben auch wir diese Erfahrung gemacht", sagt Liliana Lopez: "Als wir dachten, dass wir aufgrund der Beschränkungen nichts tun können, haben wir entdeckt, dass wir es mit Umsicht und Sorgfalt schaffen können, den Obdachlosen Essen zu bringen. Wir haben in dieser Zeit unsere Kräfte eingesetzt. Fast ohne es zu merken, haben wir seit März 2020 bereits durchschnittlich 2 000 Mahlzeiten pro Monat ausgeliefert.



Vor kurzem hat die Gemeinschaft in der Kirche San Lazaro, die Pater Frederic Comalat anvertraut wurde, einen Dienst eingerichtet, der älteren Menschen mit Lebensmitteln hilft und sie unterstützt. "Sie kommen, um gemeinsam zu frühstücken, aber vor allem, um zugehört und begleitet zu werden. Viele von ihnen leben allein und verbringen die Nacht oft auf der Straße. Wir bringen ihnen Essen und Freundschaft, die sich langsam festigt. Wir haben auch eine Datenbank, um mit unseren Freunden in Kontakt zu bleiben, wenn sie nicht kommen können". Etwa 80 ältere Menschen erhalten ein Frühstück in San Lazaro und bleiben dann zur Feier der Messe. "Das Gebet verklärt ihre Gesichter", fügt Pater Frederic hinzu, "das Teilen des Brotes und der Nahrung des Wortes Gottes ist eine grundlegende Priorität, zu der wir als Christen aufgerufen sind.



Anlässlich des Welternährungstages am 16. Oktober widmete die Zeitung der Erzdiözese Lima eine lange Reportage "der unermüdlichen humanitären Arbeit von Sant'Egidio in Rímac, dem Viertel der Pfarrei San Lázaro". HIER LESEN