Friedenstreffen "Der Schrei nach Frieden" auf Deutsch im LIVE-STREAM

In diesen schwierigen Zeiten des Krieges in der Ukraine und der vielen vergessenen Konflikte in zahlreichen Gebieten der Welt lädt die Gemeinschaft Sant'Egidio zum 35. Friedenstreffen der Weltreligionen im Geist von Assisi nach Rom ein.

Vom 23. bis 25. Oktober kommen hochrangige Vertreter der Religionen sowie aus Kultur und Politik zum Thema "Der Schrei nach Frieden" zusammen, um über die aktuellen Krisen zu beraten und für den Frieden zu beten. An der Eröffnungsveranstaltung wird neben Andrea Riccardi auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sprechen. An der Abschlussveranstaltung wird auch in diesen Jahr Papst Franziskus teilnehmen. Die beiden großen Plenarveranstaltungen am Beginn und zum Abschluss des Treffens werden auf Deutsch im LIVE-STREAM übertragen.

Link zu den jeweiligen Übertragungen

Eröffnungsveranstaltung

Sonntag, 23. Oktober 2022 um 17.00 Uhr



Der Link des LIVE-STREAMS auf Deutsch







Schlussveranstaltung am Kolosseum

Dienstag, 25. Oktober 2022 um 16.30 Uhr