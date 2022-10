news

Heute beginnt in Rom das Treffen "Der Schrei nach Frieden"

das internationale Treffen im "Geist von Assisi" wird mit Mattarella, Macron, Zuppi und Riccardi eröffnet

Am Sonntagnachmittag wird das von der Gemeinschaft Sant'Egidio geförderte internationale Treffen „Der Schrei nach Frieden – Religionen und Kultur im Dialog" eröffnet, an dem drei Tage lang in Rom die großen Weltreligionen zusammen mit Vertretern aus der Welt der Kultur und der Institutionen aus über 40 Ländern der Welt teilnehmen werden.



Am 23. Oktober ab 17 Uhr findet im Kongresszentrum "La Nuvola" in Rom die Eröffnungsversammlung statt, an der Staatspräsident Sergio Mattarella, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, der Gründer von Sant'Egidio, Andrea Riccardi, und der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi, sowie der französische Oberrabbiner Haim Korsia und der Generalsekretär der Muslimischen Weltliga, Abdul Karim Al-Issa, teilnehmen. Auch die Ukrainerin Olga Makar wird als Zeugin gehört werden.



Viele wichtige Persönlichkeiten werden in den 14 Foren, die für den 24. Oktober und den Vormittag des 25. Oktober geplant sind, ebenfalls in „La Nuvola“ sprechen, bevor sie sich am Nachmittag desselben Tages Papst Franziskus beim Gebet für den Frieden der Religionen im Kolosseum anschließen.



Es sind zahlreiche Anmeldungen aus verschiedenen europäischen Ländern für eine persönliche Teilnahme und Tausende von Online-Teilnehmern aus allen Kontinenten eingegangen. Die Veranstaltungen werden live auf der Website der Gemeinschaft Sant'Egidio übertragen, begleitet von Live-Übertragungen einiger Fernsehsender für die Einweihung und die Abschlusszeremonie.

