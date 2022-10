news

Papst Franziskus beim Angelus: am 25. Oktober werde ich mich zum Kolosseum begeben, um für den Frieden zu beten. Das Gebet ist die Kraft des Friedens

Am Ende des Angelius hat Papst Franziskus heute angekündigt, dass er an der Abschlussveranstaltung des internationalen Friedenstreffens "Der Schrei nach Frieden" teilnehmen wird, das die Gemeinschaft Sant'Egidio in diesen TAgen in Rom organisiert.

"Übermorgen, am Dienstag, den 25. Oktober, werde ich mich zum Kolosseum begeben, um gemeinsam mit den Vertretern der christlichen Kirchen und Gemeinschaften und der Weltreligionen, die in Rom zum Treffen "Der Schrei nach Frieden" versammelt sind, für den Frieden in der Ukraine und in der Welt zu beten. Ich lade alle ein, sich geistig an dieser großen Fürbitte zu beteiligen: Das Gebet ist die Kraft des Friedens. Lasst uns beten, lasst uns weiterhin für die Ukraine beten, die so gequält ist."

Die Nachricht bei VatikanNews