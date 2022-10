news

Legale Zugangswege nach Europa einrichten und die Immigranten zu Staatsbürgern machen

Forum über Migrationspolitik beim Treffen "Der Schrei nach Frieden" in Rom

"Migranten sind keine Waffen, die das BIP verbessern, vielmehr wollen sie an unseren nationalen Gemeinschaften teilhaben und dazu beitragen, sie besser zu machen". Dies erklärte Daniela Pompei, Leiterin des Dienstes für Migranten, Flüchtlinge und Roma der Gemeinschaft Sant'Egidio, auf dem Forum "Eine großartige Chance: Migration und die Zukunft" im Rahmen des interreligiösen Treffens "Der Schrei nach Frieden". "Die Unterstützung des Integrationsprozesses junger Einwanderer", erklärt Pompei und erinnert daran, dass Italien für junge Migranten immer unattraktiver wird, "macht aus Ausländern echte Patrioten. Konkrete und dringende Maßnahmen sind erforderlich, wie die Vereinfachung des Verfahrens zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen und Investitionen in die allgemeine und berufliche Bildung".



Neben Pompei appellierte Valentina Brinis, Beauftragte der spanischen Nichtregierungsorganisation Open Arms, an die italienische Regierung: "Wir dürfen den ethischen Impuls der Mare Nostrum-Operation nicht vergessen, der der gleiche ist wie der der Ärzte, die gegen die Covid-19-Pandemie gearbeitet haben", sagte Brinis: "Unser Land sollte seine Migrationspolitik nicht auf der Grundlage von Emotionen, sondern von realen Daten entwickeln. Es ist an der Zeit, legale und menschenwürdige Zugangswege nach Europa zu fördern, wie die humanitären Korridore von Sant'Egidio".