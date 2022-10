news

Ukraine: "Vor der nuklearen Bedrohung nicht resignieren". Sachs: "Niemand darf den Gegner in die Enge treiben. Das lehrt uns die Kubakrise"

Sechzig Jahre nach der Kubakrise bleibt die Lehre, dass es sich in Zeiten der Verbreitung von Atomwaffen niemand mehr leisten kann, Gegner in die Enge zu treiben und zu demütigen. "Die Menschen wollen keinen Krieg, aber niemand fragt sie um Rat: Wir brauchen Diplomatie". Jeffrey D. Sachs, Sonderberater des UN-Generalsekretärs, schlug in Rom auf der Konferenz "Der Schrei nach Frieden" eine Interpretation der russisch-ukrainischen Krise vor, bei der die nukleare Bedrohung eine große Rolle spielt. Für Martin Hellman, Professor an der Stanford University, "ist die Atombombe eine Warnung, die uns anspornen muss, alle Kriege zu fürchten und abzulehnen, denn Konflikte sind wie russisches Roulette: Wenn wir weiterhin den Abzug betätigen, wird früher oder später der Schuss losgehen, der uns alle auslöschen kann".



Pierbattista Pizzaballa, Patriarch von Gersalemme der Lateiner, fordert uns auf, uns nicht mit irgendwelchen Szenarien abzufinden: "Es gibt einen Fluss schöner Menschlichkeit, der sich weigert zu glauben, dass sein Bruder ein Feind ist. Deshalb kann auch das Heilige Land jenseits von Stereotypen ein Modell des Zusammenlebens sein, das gegen alle Formen der Trennung kämpft.

Emilce Cuda, Theologe und Sekretär der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika, stellt fest, dass "die Völker für die Güter, die sie besitzen, gemartert werden. Syrien und die Ukraine sind Märtyrer. Schenken wir den Opfern von Gewalt unsere Aufmerksamkeit und hören wir ihnen mit offenem Herzen zu".

Die Stimme der Religionen drängt darauf, angesichts des Krieges in der Ukraine zu verhandeln. Für Abdulwahhab Ahmed Al-Taha Al-Sammaree (Sprecher des Fiqh-Rates der führenden Gelehrten, Irak) ist es möglich, zu einem menschlichen Pakt zurückzukehren, der den Planeten schützt und die Erprobung aller Waffen beendet. Dazu sind die Religionen auch in einer Zeit aufgerufen, in der der Krieg alles in Brand setzt, wie in der Ukraine, mit der Zerstörung von Leben, der Schädigung der Umwelt und der Ernährungssicherheit. Die Welt "steht am Rande einer Hungersnot, steigender Energiepreise, Wüstenbildung mit Sandstürmen".



Der orthodoxe Metropolit Ioan, Patriarchat von Rumänien, sieht in den gegenwärtigen Ereignissen die vergifteten Früchte der Technokratie, die "den Menschen auf Zahlen, auf ein Atom reduziert, ihn entpersönlicht, indem sie ihn in eine materialistische Form zwängt. Aus dieser atomisierten Welt kommen wir durch das Gebet heraus, dessen Früchte in alle Aspekte des Lebens in der heutigen Wüste einfließen. Im Gebet suchen wir nach den Kranken, den Armen, den Migranten und uns selbst, die wir in der atomisierten Welt verstreut sind. Wo es keinen Frieden gibt, gibt es Blut und Erniedrigung".



Jaron Engelmayer, Oberrabbiner von Wien, erklärt, dass "seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine im vergangenen Februar in vielen jüdischen Gemeinden ein Friedensgebet eingeführt wurde, damit alle zur Ruhe kommen können, ohne zittern zu müssen. Das Thema Frieden wird in dem Gebet sehr stark betont: Alle Gebete sind darin "zusammengefasst".