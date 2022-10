news

Weitere Ankunft von Syrern aus dem Libanon durch die humanitären Korridore, die von Sant'Egidio und den evangelischen Kirchen aufgenommen werden

37 Personen syrischer Herkunft, darunter 13 Minderjährige, kamen mit einem Flug aus Beirut am Flughafen Fiumicino an. Am 28. Oktober werden weitere 29 Flüchtlinge, ebenfalls aus dem Libanon, eintreffen. Sie werden in verschiedenen Regionen Italiens, von Piemont bis Sizilien, untergebracht und beherbergt. Der Empfang der humanitären Korridore wird von der Gemeinschaft Sant'Egidio, dem Bund der Evangelischen Kirchen in Italien, der Diakonie und dem Waldenserrat durchgeführt. Es handelt sich um Familien und Einzelpersonen aus verschiedenen syrischen Städten wie Homs, Aleppo und Damaskus, deren Lebensbedingungen sich in den letzten Monaten auch aufgrund der schweren wirtschaftlichen und sozialen Krise im Libanon erheblich verschlechtert haben.



Die Familien werden auch von Vereinen, Kirchengemeinden, Gemeinden und einzelnen Bürgern im ganzen Land aufgenommen und nehmen an einem Integrationsprozess teil: für Minderjährige durch die sofortige Einschulung und für Erwachsene durch das Erlernen der italienischen Sprache und, sobald der Flüchtlingsstatus erlangt wurde, durch die Integration in die Arbeitswelt. Die humanitären Korridore, die sich vollständig selbst finanzieren (aus den Mitteln von Sant'Egidio und aus den Kirchensteuereinnahmen der Waldenser- und Methodistenkirche) und dank eines weit verzweigten Auffangnetzes umgesetzt werden, stellen eine bewährte Praxis dar, die Solidarität und Sicherheit miteinander verbindet. Allein aus dem Libanon sind seit 2016 dank der humanitären Korridore mehr als 2.300 Menschen nach Italien gekommen. Insgesamt sind mehr als 7.000 Menschen über dasselbe System zwischen Italien und anderen europäischen Ländern eingereist.