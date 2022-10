news

Der Schrei nach Frieden. Marco Impagliazzo in Osservatore Romano

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Heute wird der Frieden stark beschädigt, geschändet, missbraucht und das in Europa, einem Kontinent, der doch im vergangenen Jahrhundert die Tragödie der zwei Weltkriege erlebt hat - und jetzt befinden wir uns im dritten (Kolosseum, 25. Oktober)

"Lassen wir uns nicht von der perversen Logik des Krieges anstecken; tappen wir nicht in die Falle des Hasses auf den Feind. Lasst uns den Frieden wieder in den Mittelpunkt unserer Zukunftsvision stellen, als zentrales Ziel unseres persönlichen, sozialen und politischen Handelns auf allen Ebenen. Lasst uns Konflikte mit der Waffe des Dialogs entschärfen". Am Ende des Treffens "Der Schrei nach Frieden", das von der Gemeinschaft Sant'Egidio mit Vertretern der großen Weltreligionen und Organisationen der Zivilgesellschaft in Rom veranstaltet wurde, ertönte die Aufforderung von Papst Franziskus, Verantwortung für den Dialog zu übernehmen, nicht "neutral zu sein, sondern Partei für den Frieden zu ergreifen".

Im Kolosseum, im Amphitheater, betete der Papst mit Vertretern der Kirchen und christlichen Gemeinschaften für den Frieden, bevor er auf dem Platz davor unter großer Anteilnahme der Bevölkerung - viele junge Menschen - und unter großer Aufmerksamkeit der Medien an der Abschlusskundgebung teilnahm. Eine Gelegenheit, die viele als notwendig erachteten, um eine Friedensinitiative in einer Zeit wiederzubeleben, in der der Krieg in dramatischer Weise auf europäischen Boden zurückgekehrt ist und so viele andere Bereiche berührt.

Schon seit längerem hat Franziskus den Ausdruck "dritter Weltkrieg in Bruchstücken" geprägt und warnt vor den Risiken der Verbreitung von Waffen und einer kriegerischen Sprache, die zu Resignation führt und den Eindruck erweckt, der Frieden sei eine reine Utopie. Daher die Aufforderung, in sich zu gehen und den Frieden zu suchen, der "im Herzen der Religionen, in ihren Schriften und in ihrer Botschaft" zu finden ist. In der Stille des Gebets", so Franziskus, "haben wir den Schrei nach Frieden vernommen: den Frieden, der in so vielen Regionen der Welt erstickt und gedemütigt wird durch zu viel Gewalt, der selbst Kindern und alten Menschen verwehrt wird, die von der schrecklichen Härte des Krieges nicht verschont bleiben. Der Schrei nach Frieden wird oft nicht nur durch die Kriegsrhetorik, sondern auch durch Gleichgültigkeit zum Schweigen gebracht. Er wird durch den Hass zum Schweigen gebracht, der während des Kampfes wächst".

Sechsunddreißig Jahre sind seit dem 27. Oktober 1986 vergangen, als Johannes Paul II. zum ersten Mal in der Geschichte die Führer der großen Weltreligionen zu einem Tag der Wallfahrt, des Fastens und des Gebets Seite an Seite nach Assisi einlud. Bei dieser Gelegenheit erklärte Papst Wojtyla, dass aus der Friedensvision von Assisi "Energien für eine neue Sprache des Friedens, für neue Gesten des Friedens" erwachsen mögen, Gesten, die "die fatalen Ketten der Spaltungen durchbrechen, die von der Geschichte geerbt oder von den modernen Ideologien hervorgebracht wurden". Es ist die Geschichte dieser Jahre, in denen das Verständnis und die Freundschaft zwischen den Gläubigen gewachsen sind und viele Veränderungen stattgefunden haben, vom Ende des Kalten Krieges bis zur Eindämmung der Idee des Kampfes der Kulturen.

Mit nachdenklicher Stimme erinnerte der Papst an die Worte der Radiobotschaft von Johannes XXIII. vom 25. Oktober 1962, als sein Eingreifen während der kubanischen Raketenkrise entscheidend dazu beitrug, einen diplomatischen Weg zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion aufzutun und einen Atomkrieg abzuwenden. Vor sechzig Jahren sagte Papst Roncalli: "Wir beschwören alle Regierenden, nicht taub zu bleiben für diesen Schrei der Menschheit. Sie sollen alles tun, was in ihrer Macht steht, um den Frieden zu retten. Sie müssen den Dialog auf allen Ebenen und zu allen Zeiten fördern, dazu ermutigen und ihn akzeptieren; das ist ein Gebot der Weisheit und der Klugheit, die den Segen des Himmels und der Erde auf sich zieht".

Genau sechzig Jahre nach diesem Appell, der heute in tragischer Weise so aktuell ist, sagte Franziskus im Kolosseum: "Was man befürchtet hat und was wir nie hören wollten, findet statt: nämlich dass der Einsatz von Atomwaffen, die schuldhaft nach Hiroshima und Nagasaki weiter produziert und erprobt wurden, nun offen angedroht wird". Im Friedensappell, der vom Papst und den Vertretern der Religionen unterzeichnet wurde, heißt es: "Mit fester Überzeugung sagen wir: Schluss mit dem Krieg! Beenden wir alle Konflikte." Sie rufen zu "Verhandlungen auf, die zu gerechten Lösungen für einen stabilen und dauerhaften Frieden führen können". Sie teilen das Bewusstsein, "an einem Scheideweg zu stehen: die Generation zu sein, die den Planeten und die Menschheit sterben lässt, die Waffen anhäuft und mit ihnen handelt, in der Illusion, sich vor anderen zu retten, oder aber die Generation zu sein, die neue Wege des Zusammenlebens schafft, nicht in Waffen investiert, den Krieg als Mittel der Konfliktlösung abschafft und die abartige Ausbeutung der Ressourcen des Planeten stoppt".

Im 20. Jahrhundert haben die Päpste oft die Rolle von Vermittlern zwischen kriegführenden Nationen übernommen: keine neutralen Beobachter von Konflikten, sondern aktive Friedensstifter und fürsorgliche Beschützer der Opfer. Während die Bereitschaft zum Krieg, der törichterweise als natürlicher Begleiter der Geschichte angesehen wird, zunimmt, ist es der Stimme des Papstes gelungen, den "Schrei nach Frieden", der drei Tage lang von den Vertretern der Religionen, die zu dem internationalen Treffen nach Rom gekommen waren, geäußert wurde, mit großer Autorität aufzugreifen und weiterzugeben. Ein Schrei, der, wie Franziskus mahnte, "es verdient, Gehör zu finden". Er verdient es, dass alle, angefangen bei den Regierenden, sich verbeugen und mit Ernsthaftigkeit und Respekt zuhören".



[ Marco Impagliazzo]