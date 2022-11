news

In Mexiko, das von Gewalt gepeinigt wird, der "Schrei nach Frieden"

Am Sonntag, den 30. Oktober, erreichte "Der Schrei nach Frieden" die große Metropole Mexiko-Stadt, in einer Zeit, die von Gewalt im Land und vielen Kriegen weltweit geprägt ist. Dadurch wurden die Friedenshoffnungen der verschiedenen Völker und Kulturen gestärkt.



Die Gemeinschaft Sant'Egidio organisierte einen ganzen Tag mit Begegnungen, Konferenzen und Gebeten, an denen Bischöfe und Pfarrer der katholischen, der lutherischen und der evangelischen Kirche, Vertreter der jüdischen und der islamischen Gemeinschaft, der UNHCR-Direktor für Mexiko sowie zahlreiche Delegierte und Zeugen der Zivilgesellschaft teilnahmen.



Das Treffen, das durch eine Rede des Erzbischofs der Stadt, Kardinal Carlos Aguiar Retes, eröffnet wurde, hat sich mit Herausforderungen der heutigen Zeit beschäfitgt, die in drei Foren behandelt wurden:

1. Migrationen: Solidarität, Barmherzigkeit, Menschlichkeit.

2. Die Pflege des "gemeinsamen Hauses": Grund zur Hoffnung

3. Gebet: Das Geschenk des Friedens in einer Zeit der Krise erbitten



Der Tag, an dem auch viele junge Menschen teilnahmen, endete mit einem Gebet der drei großen monotheistischen Religionen an verschiedenen Orten und einer Abschlusszeremonie, bei der der einige Tage zuvor von Papst Franziskus und den Vertretern der Religionen am Kolosseum unterzeichnete Friedensappell verlesen wurde.