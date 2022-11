news

G20 der Religionen in Indonesien: Beitrag von Sant'Egidio bei der Eröffnung

Auf der Insel Bali wurde der "G20 der Religionen" eröffnet, ein internationaler Kongress zum interreligiösen Dialog, der im Rahmen der G20-Treffen stattfindet, bei denen Indonesien derzeit den Vorsitz führt.

Die Konferenz wird von der Nahdlatul Ulama, der größten muslimischen Vereinigung der Welt, organisiert, mit der Sant'Egidio eine langjährige Freundschaft pflegt. Diese Zusammenarbeit wurde durch ein Memorandum of Understanding, eine Kooperationsvereinbarung zu den Themen Friedensarbeit, Konfliktverhütung auf lokaler und globaler Ebene und Armutsbekämpfung bekräftigt und im vergangenen Juni in Sant'Egidio durch die Unterschrift der Präsidenten der Nahdlatul Ulama, Pak Yahya Cholil Staquf, und von Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, erneuert.



Im Namen der Gemeinschaft sprach Valeria Martano auf der Eröffnungssitzung und erinnerte an das jüngste Treffen in Rom, "Der Schrei nach Frieden". Sie unterstrich die Bedeutung einer konkreten und wirksamen Zusammenarbeit zwischen den Gläubigen in Indonesien und in der übrigen Welt.