news

"Die Religionsoberhäupter sollen angesichts der Klimakrise den Völkern Wege der Veränderung aufzeigen". Marco Impagliazzo beim Dialogforum in Bahrain: Osten und Westen für das Zusammenleben der Menschen

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Der Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio Marco Impagliazzo sprach heute auf dem "Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence", das morgen mit einer Rede von Papst Franziskus zu Ende gehen wird.

„Angesichts des Klimawandels und der weltweiten Nahrungsmittelkrise sollten die Religionsoberhäupter sensibel sein für die Herausforderungen, vor denen die Menschen stehen“, sagte Impagliazzo. Der Präsident von Sant'Egidio erinnerte an den Weg des Dialogs und der Freundschaft zwischen Gläubigen verschiedener Religionen vom historischen Friedensgebet in Assisi 1986 bis zum jüngsten Treffen „Der Schrei nach Frieden" mit Papst Franziskus am Kolosseum und stellte fest: „Das Beispiel und das Wort der religiösen Führer müssen klar und kohärent sein, sie müssen fähig sein, Vorstellungen für Wege des Wandels zu entwickeln, an denen es in unserer Welt noch mangelt und die in ihrer Vision oft der Politik der Regierungen den Weg bereiten.“