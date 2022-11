news

Migranten, Impagliazzo: Weitere Tragödien vermeiden, die von den NGOs geretteten Flüchtlinge sofort an Land gehen lassen

Zum Ausgleich ein Resettlement einer entsprechenden Zahl von Asylbewerbern in Länder, unter deren Fahne sie unterwegs sind

Angesichts des sich verschlechternden Gesundheitszustands an Bord der drei NGO-Schiffe, die seit Tagen vor der sizilianischen Küste liegen, auf denen etwa tausend Migranten, darunter viele Minderjährige, gerettet wurden, appelliert der Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio: "Sie sollen sofort in einem sicheren Hafen von Bord gehen können. In den kommenden Stunden wird eine ernsthafte Verschlechterung der Wetterbedingungen erwartet, mit dem Risiko von Stürmen und bis zu sechs Meter hohen Wellen. Vermeiden wir weiteres Leid für die Menschen, die in den Lagern in Libyen bereits unter Misshandlungen und Gewalt gelitten haben. Mit Europa", schlägt Impagliazzo vor, "und insbesondere mit den Ländern, unter deren Flagge die NGOs unterwegs sind, kann eine Vereinbarung getroffen werden, um so viele Asylbewerber umzusiedeln, wie sich bereits auf italienischem Hoheitsgebiet befinden, und zwar nach der Prinzip des Resettlements innerhalb der Union, das im Prinzip bereits beschlossen, aber nur unzureichend umgesetzt wurde. Während wir die in diesen Stunden angekündigte Bereitschaft Frankreichs begrüßen, dürfen wir nicht vergessen" - so der Präsident von Sant'Egidio abschließend - "dass seit Jahresbeginn mehr als 80.000 Menschen an den italienischen Küsten angekommen sind".

Foto Max Cavallari/SOS Humanity