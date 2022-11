news

"Jesus Christus wurde euretwegen arm": VI. Welttag der Armen mit dem Papst, in Rom und weltweit

Termine

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

"Jesus Christus wurde euretwegen arm" (vgl. 2 Kor 8,9). Mit diesen Worten wendet sich der Apostel Paulus an die ersten Christen in Korinth, um ihr solidarisches Engagement für ihre bedürftigen Brüder und Schwestern zu begründen. Der Welttag der Armen ist auch in diesem Jahr wieder eine angebrachte Herausforderung, die uns helfen soll, über unsere Lebensweise und die vielen Armutssituationen der Gegenwart nachzudenken.

Botschaft von Papst Franziskus zum Tag der Armen 2022



Am Sonntag, den 13. November, begeht die Gemeinschaft Sant'Egidio weltweit den sechsten Welttag der Armen, der von Papst Franziskus gewünscht wird.



In einer Zeit, die durch den Krieg in der Ukraine und seine wirtschaftlichen und sozialen Folgen, wie die steigenden Lebenshaltungskosten, geprägt ist, bietet der Welttag der Armen dank des Beitrags so vieler Freiwilliger die Gelegenheit, eine Botschaft der Hoffnung zu verkünden, die von der Solidarität ausgeht.



In Rom wird die Gemeinschaft zusammen mit einer Gruppe von Obdachlosen, Behinderten und älteren Menschen, mit denen sie das ganze Jahr über befreundet ist, an der Feier im Petersdom teilnehmen, und von 12 bis 14 Uhr wird in der Mensa in der Via Dandolo 10 eine Gruppe von "neuen Europäern" (die ursprünglich aus verschiedenen Ländern stammen und jetzt integriert sind) mit den Armen zu Mittag essen.



Anlässlich dieses Tages schließen sich die Gemeinschaften von Sant'Egidio überall auf der Welt dem Aufruf von Papst Franziskus an, indem sie Momente des Gebets und der Solidarität mit den Armen feiern.



Die Ernennungen von Sant'Egidio in der Welt (Liste wird laufend aktualisiert)



ROM

Sonntag, 13. November

Mittagessen mit den Armen in der .Mensa in Via Dandolo



In den Gemeindezentren in den Vororten: Mittagessen mit den Armen nach den Eucharistiefeiern

DEUTSCHLAND

BERLIN

Samstag, 12. November 17.30 Uhr - Kirche St. Eduard (Neukölln)

MÜNCHEN

Sonntag, 13. November 18.30 Uhr - Kirche St. Sylvester (Schwabing)

WÜRZBURG

Sonntag, 13. November 11.00 Uhr - Marienkapelle

Besuche in Altenheimen und Essen mit den Armen in der Mensa von Sant'Egidio

MÖNCHENGLADBACH

Samstag, 12. November 13.00 Uhr - Franziskanerkirche Gebet mit den Freunden der Mensa und anschließend Essen am "Franziskustisch"

ÖSTERREICH

INNSBRUCK

Sonntag, 13. November 12.30 Uhr - Sant'Egidio-Café im ISD Stadtteiltreff Wilden (Leopoldstr. 33A) für Bedürftige und Arme

ITALIEN

AVERSA

Samstag, 12. November

Kirche Santa Maria Assunta, Via Castello 14, 18 Uhr

BOLOGNA

Teilnahme an der Liturgie unter dem Vorsitz von Card. Matteo Zuppi in der Kathedrale, 10.30 Uhr.

Anschließend Mittagessen für die Armen in der Zentrale der Comunitàdi Sant'Egidio in der Galleria Acquaderni 3



CASERTA

Haus der Freundschaft, Via Domenico Mondo 11, 11 Uhr



GENUA

sonntag, 13. november

2 Solidaritätsessen mit Obdachlosen, älteren und behinderten Menschen in der Basilika dell'Annunziata und im Viertel Sampierdarena



Montag, 14. November

in der Basilika der Annunziata Gebet mit den Armen des Centro Genti di Pace um 17 Uhr



von Samstag, 12. bis 20. November, in den Geschäften von Giglio Bagnara in der Via XX Settembre und der Via Sestri, Initiative "Die Wärme der solidarischen Mode": Sammlung von gebrauchten Jacken für Obdachlose



MAILAND

Im ambrosianischen Ritus wurde am Sonntag, 6. November, gefeiert. Die Jungen Neuen Europäer der Bewegung Genti di Pace besuchten ältere Menschen im Stadtteil Corvetto



NEAPEL

Neapel Zentrum: Gottesdienst in der Kirche St. Peter Martyr um 12 Uhr mit anschließendem Mittagessen mit den Senioren, den Freunden und der Jugend für den Frieden am Sitz der Gemeinschaft Sant'Egidio, Via Luigi Palmieri 19



Rione Sanità, Sitz der Gemeinschaft Sant'Egidio, via Vergini 10 Mittagessen mit den Ältesten und der Jugend für den Frieden



San Giovanni a Teduccio: Kirche der armen Töchter der Heimsuchung, Gottesdienst um 10.30 Uhr und Mittagessen mit behinderten und armen Freunden



Scampia, Chiesa dei padri Redentoristi, via Umbria 10 Liturgie um 10 Uhr und Mittagessen mit älteren Menschen, Freunden und Jugend für den Frieden



Untere Basilika SS Severino und Sossio: Mittagessen mit Obdachlosen



Mergellina, Sitz der Gemeinschaft Sant'Egidio, corso Vittorio Emanuele 724 Mittagessen mit Obdachlosen, älteren Menschen, Freunden



Vomero, Sitz der Gemeinschaft Sant'Egidio, Via Massari Mittagessen mit Obdachlosen, älteren Menschen, Freunden



NOVARA

Gebet für Frieden, Mittagessen und Feier mit den Armen

Haus Sant'Egidio Largo Donegani 5, 12 Uhr

Haus der Solidarität via F.lli Di Dio 5, 12 Uhr

Kantine über Dolores Bello 2D, 12 Uhr



TURIN

Gebet für den Frieden, Mittagessen und Feier mit den Armen in La Sosta, Via Giolitti 40, in der Pfarrei San Giorgio martire, Via Spallanzani 9, 12 Uhr



ELFENBEINKÜSTE

Yopougon: Liturgie und Mittagessen mit den Armen



Siège (Treichville-Marcory): Liturgie und Mittagessen mit Straßenkindern



Zentrum Port Bouet: Liturgie und Mittagessen mit Straßenkindern



PortBouet Gonzagueville: Fest der Schule des Friedens



Koumassi: Besuch und Übergabe von Hygienekits an Obdachlose. Besuch bei den Familien der Kinder in den Slums des Lagers.



Abobo: Fest der Schule des Friedens



Bingerville: Fest der Schule des Friedens. Gebet für die Kranken am 20. November im Psychiatrischen Krankenhaus.