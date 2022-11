news

In Uvira, Gomo und Bukavu ist laut "Der Schrei nach Frieden" erklungen, während im Land seit Jahrzehnten ein Klima großer Spannungen herrscht

Vom 29. Oktober bis 5. November fanden in den kongolesischen Provinzen Süd- und Nord-Kivu Dialog- und Gebetstreffen für den Frieden im Geist von Assisi statt. Nach dem Vorbild des Treffens mit Papst Franziskus in Rom wurde der "Schrei nach Frieden" auch in Uvira, Goma und Bukavu verbreitet, in einer Region, in der die Menschen leider seit Jahrzehnten in einem Klima des Konflikts leben. Vor allem in Nord-Kivu hat in den letzten Wochen eine der vielen bewaffneten Gruppen, die in der Region operieren, wieder zu den Waffen gegriffen und eine Offensive gestartet, die bis auf wenige Kilometer an die Stadt Goma heranreichte. Dies hat die Spannungen zwischen den Nachbarländern, insbesondere mit Ruanda und Uganda, stark erhöht, und es gab zahlreiche gewalttätige Demonstrationen, bei denen der Einsatz von Waffen zur Lösung des Konflikts gefordert wurde.



Während im hohen Norden die dschihadistische Guerilla erstarkt ist und im Süden Stammes- und ethnische Gruppen wieder aneinandergeraten, haben die lokalen Gemeinschaften von Sant'Egidio einen Friedensappell veröffentlicht, der die verschiedenen regionalen religiösen Führer und die staatlichen Behörden zusammenbringt. Viele haben sich diesem Dialog angeschlossen und den tiefen Wunsch nach Frieden unterstützt, der einem großen Teil der kongolesischen Gesellschaft entspringt und der bisher noch keinen Ausdruck gefunden hat. Insbesondere hat der Bischof von Goma, Willy Ngumbi, darauf hingewiesen, dass die Religionen gerade in diesen schwierigen Zeiten die Aufgabe haben, die Gesellschaft zu den Grundlagen des Friedens zurückzuführen. Der stellvertretende Militärgouverneur selbst bedankte sich für diese Initiative, die dazu beiträgt, die Seelen zu beruhigen und das Leben der Menschen zu schützen.



In Bukavu, der Hauptstadt von Süd-Kivu, brachte die Gemeinschaft auch die religiösen Führer der Stadt zusammen. Der Imam der Großen Moschee bedankte sich nicht nur für die Einladung, sondern wies auch auf die Notwendigkeit einer Klarstellung hin, dass der Fundamentalismus auch im Kongo die Religion und den Namen Gottes manipuliert, um Gewalt auszuüben, die nichts mit dem Glauben der Gläubigen zu tun hat.



In Uvira sprachen neben den Religionsvertretern auch Stammesführer und Vertreter der verschiedenen ethnischen Gruppen, es war ein wichtiger Moment der Einheit in einer Zeit, in der alte Rivalitäten wieder aufleben. Die Kinder der Schule des Friedens und der Jugend für den Frieden ergriffen das Wort und berichteten im Namen der Gemeinschaft Sant'Egidio über ihr Engagement und ihren Wunsch, für eine friedliche Zukunft arbeiten zu wollen, in der eine bessere Welt für alle möglich ist, angefangen bei den Jüngsten.