news

Der Friede von Mosambik bis zur Ukraine. Interview mit Andrea Riccardi bei fanpage.it

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Andrea Riccardi an Fanpage: "Frieden zwischen Russen und Ukrainern möglich, wenig Engagement der EU für Verhandlungen".

Andrea Riccardi, Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio: "In den letzten Tagen sind zwischen Russland und der Ukraine Zeichen großen Interesses aufgetreten. Aber seien wir vorsichtig: Ohne die Vereinigten Staaten und China kann kein Frieden geschlossen werden. Ich würde gerne Europa hinzufügen, aber die Institutionen unseres Kontinents leiden an "diplomatischem Zwergenwuchs".

Herausgegeben von Davide Falcioni

Andrea Riccardi war am 4. Oktober 1992 in Rom - am Sitz der Gemeinschaft Sant'Egidio - dabei, als das Friedensabkommen für Mosambik unterzeichnet wurde, das den 16-jährigen Bürgerkrieg zwischen der Guerilla-Oppositionsbewegung Renamo und der Frelimo-Regierung (einer marxistisch orientierten Einheitspartei, die dem Sowjetblock nahe stand) beendete.

Der Konflikt hatte das afrikanische Land verwüstet und eine Million Todesopfer und 3-4 Millionen Flüchtlinge gefordert. Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand und schließlich den Frieden fanden bei der Gemeinschaft Sant'Egidio statt, die nicht zufällig den Spitznamen "UNO von Trastevere" trägt, weil sie im Laufe ihrer Geschichte eine intensive diplomatische Tätigkeit entfaltet hat.



Nach dem Frieden in Mosambik spielte Riccardi eine führende Rolle bei den Verhandlungen, die zum Frieden in Guatemala führten: Der Krieg hatte 35 Jahre gedauert, die Protagonisten waren sich nie direkt begegnet, und die Gemeinschaft organisierte 1996 in Absprache mit den Vereinten Nationen eine Reihe von Treffen in Rom, Paris und San Salvador. Ende desselben Jahres wurde in Mexiko-Stadt im Beisein einer Delegation von Sant'Egidio das Friedensabkommen unterzeichnet.

Dann waren Albanien und der Kosovo an der Reihe, Uganda und Guinea, und jetzt die Zentralafrikanische Republik. Zu den Persönlichkeiten, die in Italien am besten über Verhandlungen und Diplomatie sprechen können, gehört sicherlich Andrea Riccardi, Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio, ehemaliger Minister für internationale Zusammenarbeit und einer der Protagonisten der Friedensdemonstration vom vergangenen Samstag in Rom. Fanpage.it hat ihn interviewt, um zu erfahren, ob ein Ende der Feindseligkeiten zwischen Russland und der Ukraine möglich ist.

Am vergangenen Samstag erklärten Sie auf der Bühne der Demonstration auf der Piazza San Giovanni, dass "der Frieden unrein" sei. Was haben Sie gemeint?



Wir müssen uns vor gefährlicher Reinheit hüten, denn sie kann ideologisch, grausam und unmenschlich sein. Der Friede ist unrein, weil er immer auf einer Vereinbarung beruht, bei der am Ende ein Kompromiss erzielt wird, bei dem Gerechtigkeit und Rechte so weit wie möglich gewahrt bleiben. Ich denke an den Frieden, den wir vor dreißig Jahren in Sant'Egidio nach dem Krieg in Mosambik unterzeichnet haben, der eine Million Tote und vier Millionen Flüchtlinge gefordert hat. Das Abkommen zwischen den beiden Seiten war ein unreiner Frieden, da es beispielsweise mit einer Amnestie für die Kriegsparteien verbunden war. Selbst der Zweite Weltkrieg, der ein gnadenloser Kampf gegen die Nazis war, wurde von einem großen Kompromiss begleitet: dem Bündnis mit Stalin und der Abtretung eines wichtigen Teils Europas an die Sowjetunion. Auch im heutigen Krieg zwischen Russland und der Ukraine müssen wir mit größtem Realismus den besten Frieden suchen.



Am Vorabend der Demonstration in Rom kam es zu einigen Kontroversen. Jemand behauptete, dass unter den Pazifisten Sympathien für Putin versteckt seien. Was halten Sie davon?



Ich hätte diejenigen, die so etwas sagen, eingeladen, auf den Platz zu kommen und es sich anzusehen. Diese Demonstration hatten nicht den gleichen Abstand zu den Kriegsparteien, in allen Reden wurde die russische Aggression verurteilt. Es gibt jedoch noch einen anderen Aspekt, der mich gestört hat: Die Medien konzentrierten sich hauptsächlich auf Letta und Conte, auf die Position der PD oder der 5-Sterne-Bewegung, während der Sinn dieses Treffens von über 100.000 Menschen nicht erfasst wurde: die Bekräftigung des Primats des Friedens als Ziel jeder Politik, paradoxerweise auch jedes Krieges. Wir liefen Gefahr, dieses Ziel aus den Augen zu verlieren. Der Platz war voll von Arbeitern, Katholiken und pazifistischen Organisationen. Es war keineswegs ein Pro-Putin-Platz, und ich finde es persönlich beleidigend, dass jemand so etwas sagt: Ich bin seit den 1980er Jahren ein Freund der Ukraine, ich habe vor 40 Jahren mit ukrainischen Unabhängigkeitskämpfern in Lemberg gesprochen. Wie viele andere haben das getan?



Die Gemeinschaft Sant'Egidio wird als "UNO von Trastevere" bezeichnet, weil sie an mehreren Friedensverhandlungen teilgenommen hat, von denen einige erfolgreich abgeschlossen wurden, wie die in Mosambik (1992, nach 16 Jahren Krieg und 1 Million Toten) oder in Guatemala (1996, nach 34 Jahren Krieg). Heute sind Sie an einer komplexen Verhandlung in der Zentralafrikanischen Republik beteiligt. Welche Methode wählen Sie? Wie bringt man Staatsoberhäupter, die sich gegenseitig hassen und Millionen von Toten verursacht haben, dazu, sich an einen Tisch zu setzen?



Jeder Konflikt ist anders und hat seine eigene Geschichte, daher kann es keine universelle Methode geben. Wir können jedoch unsere Arbeitsweise mit den Worten des größten vatikanischen Diplomaten des 20. Jahrhunderts, Angelo Giuseppe Roncalli, Papst Johannes XXIII. zusammenfassen: "Wir müssen das Verbindende suchen und das Trennende beiseite lassen". Das heißt, wir müssen ein gemeinsames Gefüge zwischen den Menschen, die sich gegenseitig bekämpfen, wiederherstellen, wir müssen das gemeinsame Interesse der Männer und Frauen erkennen, das vor allem darin besteht, die Zerstörung ihrer jeweiligen Länder und ihres Lebens zu verhindern. In diesem Sinne brauchen Friedensverhandlungen Zeit: Manchmal ist es möglich, noch während der Kämpfe zu reden, sogar vor einem Waffenstillstand. Das wichtigste Element ist die Zeit: Es ist nicht nur notwendig, sich zu einigen, sondern zunächst die Denkweise und die Sichtweise zu ändern.





Friedensabkommen für Mosambik. Richtig, Andrea Riccardi



Setzt sich die Gemeinschaft Sant'Egidio aktiv für einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine ein?

Nein, ich würde sagen, wir haben keine Ambitionen, zu vermitteln. Aber wir halten viele Kontakte offen, sowohl auf politischer Ebene als auch mit der Zivilgesellschaft und den Kirchen, um ein Tauwetter zu fördern.

Putin ist in ein souveränes Land eingedrungen und hat sich schwerer Kriegsverbrechen schuldig gemacht, z. B. in Bucha; der ukrainische Nationale Sicherheitsrat hat ein Dekret unterzeichnet, wonach es "unmöglich ist, Verhandlungen" mit dem russischen Präsidenten zu führen. Gibt es unter diesen Bedingungen Spielraum für Verhandlungen?



Offensichtlich nicht, aber ich bin überzeugt, dass es Spielräume gibt. Es müssen Räume für den Dialog gefunden werden und der Krieg muss abgekühlt werden. Heute werden Kriege weder gewonnen noch verloren: Kriege werden verewigt. Ich bewundere den ukrainischen Widerstand und glaube, dass Russland nicht in der Lage sein wird, zu gewinnen, wie das Schlachtfeld bisher gezeigt hat. Ich glaube jedoch nicht, dass die Ukraine in der Lage sein wird, Russland zu schlagen. Das wahrscheinlichste Szenario ist daher ein schreckliches: das von Syrien, ein Krieg ohne Ende. Und das müssen wir vor allem um der Ukraine willen vermeiden. Wenn ich von "Frieden" spreche, denke ich an das Wohl der Ukraine, aber auch an die vielen russischen Jungen, die auf dem Feld gestorben sind. Und ich denke an die vielen Gewalttaten, die geschehen sind, an die 10 Millionen Flüchtlinge, an die Frauen. Wir müssen verhindern, dass der Krieg 10 Jahre dauert, wie in Syrien.



Wie beurteilen Sie den russischen Rückzug aus Cherson?

Ich weiß nicht, wie ich die russische Strategie deuten soll. Einige Ukrainer befürchten, dass dies eine Falle ist. Aber ich glaube nicht: Ich habe den Eindruck, dass in den letzten Tagen hier und da ein großes Interesse geweckt wurde. Aber seien wir vorsichtig: Ohne die Vereinigten Staaten und China kann kein Frieden geschlossen werden. Ich würde gerne Europa hinzufügen, aber ich stelle fest, dass die Institutionen unseres Kontinents an diplomatischem Zwergwuchs und ernsthaften internen Spaltungen leiden.





Welche Rolle sollten die EU und die anderen Weltmächte bei einer hypothetischen Friedenskonferenz spielen?

Es ist noch zu früh, um von einer Friedenskonferenz zu sprechen. Ich würde mich darauf beschränken, von einer diplomatischen Initiative zu sprechen, und in diesem Rahmen ist das Engagement der EU dürftig. Und das bedaure ich sehr.



Ein Friedensabkommen kann nicht ohne Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Russland auskommen. Wie sollten diese Garantien aussehen?

Wir sind noch nicht in der Lage, das zu sagen. Die Russen und Ukrainer müssen zunächst konkrete Forderungen stellen. Ich glaube jedoch, dass wir den europäischen Rahmen ausgehend von den Helsinki-Vereinbarungen von 1975 überdenken müssen: Es ist notwendig, die Sicherheit für alle zu garantieren, aber das wird noch lange dauern. Wir leben in einer Zeit, in der der Schrecken des Krieges in Vergessenheit geraten ist und Waffen allzu oft als Mittel zur Konfliktlösung eingesetzt werden. Selbst die diplomatische Sprache ist kriegerisch geworden. Wir müssen die Freude und die Verantwortung wiederentdecken, miteinander zu reden und zu verhandeln, denn wir sind alle miteinander verbunden, einer mit dem anderen. Denken Sie an die Energiefrage, die Wirtschaft, die Migration. Denken Sie daran, wie Kriege zu Hungersnöten und Wirtschaftskrisen in vielen armen Ländern der Welt führen. Wir sind alle miteinander verbunden. Wir müssen wieder anfangen, miteinander zu reden.