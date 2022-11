news

Vor der Kirche von Moses und Aaron, in der die Gemeinschaft in Amsterdam sich zum Gebet versammelt, wurde die Statue "Homeless Jesus" aufgestellt

Anlässlich des Welttages der Armen wurde am Sonntag, 13. November, die Skulptur "Homeless Jesus" vor der Kirche von Moses und Aaron in Amsterdam enthüllt, die seit mehreren Jahren der Gemeinschaft Sant'Egidio anvertraut ist.



Die im Auftrag der Gemeinschaft geschaffene Skulptur des Künstlers Timothy Schmalz stellt einen auf einer Bank liegenden Obdachlosen dar, der nur durch die Wunden an seinen Füßen als Jesus zu erkennen ist. Ein ähnliches Werk steht seit dem 50-jährigen Bestehen der Gemeinschaft im Jahr 2018 vor dem Eingang ihres ersten Hauses in Rom, auf der Piazza Sant'Egidio.



Im Beisein von Obdachlosen, die regelmäßig die "Franciscustafel" besuchen, die Mensa von Sant'Egidio, in der jede Woche etwa 150 Personen ein Essen bekommen, erklärte Colm Dekker, Ständiger Diakon der Gemeinschaft, dass die Statue auf die Identifizierung Jesu mit den Ärmsten hinweist.

Der stellvertretende Bürgermeister von Amsterdam, Rutger Groot Wassink, nutzte die Gelegenheit, um Sant'Egidio für sein tägliches Engagement für die Armen zu danken und zu betonen, wie wichtig ein Kunstwerk wie dieses ist, um die Gesellschaft zum Nachdenken anzuregen und auf das große Problem der Obdachlosigkeit hinzuweisen.



Nach der Einweihung fanden Feierlichkeiten mit einem großen Mittagessen statt, an dem auch Obdachlose teilnahmen, gefolgt von der Sonntagsliturgie, bei der die Statue gesegnet wurde.