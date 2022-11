Vortrag "Nein zur Todesstrafe" mit dem Aktivisten George F. Kain (USA) - 20.00 Uhr Dominikuszentrum

termin

Vortrag "Nein zur Todesstrafe" mit dem Aktivisten George F. Kain (USA)

George F. Kain wandelte sich vom Befürworter der Todesstrafe als Polizeikommissar durch die eingehende Beschäftigung mit dieser Strafform zu deren entschiedenem Gegner. Er lehrt als Professor für Strafjustiz an der Western Connecticut State University und setzt sich in den USA und weltweit für die Abschaffung der Todesstrafe ein, seit 2012 in Zusammenarbeit mit Sant’Egidio.





Dank seiner Bemühungen wurde die Todesstrafe im Bundesstaat Illinois sowie 2012 in seinem Bundesstaat Connecticut abgeschafft.

Vortrag

Freitag, 18. November 2022 - 20.00 Uhr

Dominikuszentrum (Hildegard-von-Bingen-Anker 3)