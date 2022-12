news

Der Schrei nach Frieden: die Stimme der Religionen und der Opfer des Krieges übertönen für einen Tag den Verkehrslärm in Bukarest

Die Gemeinschaft Sant'Egidio und die Budapester Jugend für den Frieden organisierten eine Demonstration für Frieden in der Ukraine auf dem zentralen Platz in der Nähe des Westbahnhofs (Nyugati Pályaudvar), einem symbolträchtigen Ort der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge, die in den ersten Monaten des russischen Angriffs mit dem Zug ankamen.

Der erste Redner war der 92-jährige Béla Varga, ein Überlebender des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts. "Hilfe, Hilfe, Hilfe", lautete seine Botschaft an die jungen Leute.



Es folgten Reden von Péter Szőke im Namen der Gemeinschaft Sant'Egidio, sowie einem jungen Flüchtling aus der Ukraine und weitere Zeugnisse über die Schrecken des Krieges und die Notwendigkeit des Friedens. Nachdem ein Aufruf zum Frieden verlesen worden war, zog ein Fackelzug für den Frieden durch die belebten Straßen Budapests und endete mit einem interreligiösen Gebet, an dem auch Oberrabbiner Zoltán Radnóti teilnahm und mit diesen Worten betete:

"Wo ist mein Bruder? - sagt das ukrainische Kind. Wo ist mein Bruder? - fragt das russische Kind, dessen Bruder in den Krieg geschickt wurde. Wo sind unsere Brüder? - fragen sie die europäischen Völker. Gott gebe uns, dass wir unseren Bruder finden, und mit ihm das schönste Wort der Welt, das auf Ungarisch "BÉKE" (Frieden) und auf Hebräisch "SHALOM" heißt.