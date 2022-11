news

Besuch der deutschen Bischöfe bei Sant'Egidio während des Ad-Limina-Besuches, Gebet für den Frieden und Begegnung

Im Rahmen ihres Ad-Limina-Besuches haben die deutschen Bischöfe am Dienstag, 15. November, die Gemeinschaft Sant'Egidio besucht und am Abendgebet in der Basilika Santa Maria in Trastevere teilgenommen, wo sich Sant'Egidio täglich zum Gebet versammelt. Insbesondere wurde in dieser Zeit des Krieges Fürbitte für das Ende des Krieges in der Ukraine und auf der ganzen Welt gehalten. Seit den Anfängen der Gemeinschaft besteht eine enge Verbundenheit mit der deuschen Kirche, die aus Besuchen, Gebet, Projekten für die Armen in Rom und weltweit und dem Einsatz für Frieden und interreligiösem Dialog besteht.

Bei der anschließenden Begegnung in den Räumen des Sitzes in Trastevere wurde an die Jahrzehnte lange Freundschaft der deutschen Kirche mit der Gemeinschaft erinnert. Im Namen der Bischofskonferenz dankte der Vorsitzende Bischof Georg Bätzing für das tägliche Gebet von Sant'Egidio für den Frieden und den vielfältigen Einsatz. Als Zeichen der Verbundenheit wurde am Ende beim abschließenden Besuch in der Kirche Sant'Egidio eine Medaille des Hl. Ägidius überreicht.