The Cry for Peace in Kampala, Uganda: Religionen im Dialog für den Frieden

Am 14. November fand in Kampala die ugandische Veranstaltung von "Der Schrei nach Frieden" statt. Religionen und Kulturen im Dialog.

Auf der großen Rasenfläche einer Schule in der Hauptstadt versammelten sich Vertreter der katholischen, anglikanischen und protestantischen Kirche sowie Hindus und Muslime in Anwesenheit vieler junger Menschen.



Nachdem sie die Botschaft des Treffens in Rom gehört hatten, sprachen die Redner der verschiedenen Religionen über verschiedene Themen, darunter Frieden, Umweltschutz und Menschenhandel. Die Veranstaltung endete mit der Unterzeichnung des Appells für den Frieden 2022.