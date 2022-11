news

Die Zukunft nicht in die Hände der Waffen legen: der Friede gehört den Starken. Leitartikel von Andrea Riccardi

Demonstrationen wie die in Rom spornen die Regierungen an, Frieden zu schaffen, indem sie der Diplomatie neuen Schwung verleihen



Ist es möglich, dass ein Durchbruch im Krieg in der Ukraine noch nicht in Sicht ist? Es gibt so großes Leid.



Nach der Zerstörung eines Drittels der Energieinfrastruktur des Landes steht den Ukrainern ein harter Winter mit kaltem Wetter und Strommangel bevor. Selbst in der russischen Welt scheinen die Befürworter des Krieges zu schwinden. Eine russische Online-Zeitung mit Sitz in Lettland, die sich auf unabhängige russische Umfragen stützt, berichtet, dass in dem Land der Höhepunkt der Unterstützung für den Krieg zwischen März und April 2022 erreicht wurde und dann von 25 % auf 16 % im September zurückging (die Befürworter des Friedens stiegen von 23 % auf 27 %). Doch die Kriegssituation ist nach der russischen Aggression diplomatisch festgefahren.



Derzeit scheint es keinen gangbaren Weg zwischen Kiew und Moskau zu geben. Entschiedene Maßnahmen, beispielsweise durch die Vereinigten Staaten und China, sind notwendig. Die französische Position ist interessant, aber die der Union glänzt nicht durch diplomatische Initiative. Aus den Vereinigten Staaten kam jedoch die Aufforderung an Präsident Selensky, sich den Verhandlungen mit Russland nicht zu verschließen. Ein wahrscheinlicher Sieg der Republikaner bei den Zwischenwahlen könnte die unermüdliche Unterstützung der USA für Kiew in Frage stellen. Das Wall Street Journal berichtet, dass der nationale Sicherheitsberater der USA, Sullivan, in Kontakt mit russischen Beamten stand, um das nukleare Risiko einzudämmen.



Es gibt jedoch kleine Anzeichen dafür, dass der Weg der Diplomatie nicht völlig verworfen wird. Das bedeutet nicht, dass der Westen Kiew im Stich lässt, sondern dass er ein größeres militärisches Engagement mit intensiveren diplomatischen Maßnahmen ausgleicht. In diesem Krieg befinden wir uns in der Tat in einer Situation des "Zwergentums" der Diplomatie. Die Zukunft darf nicht allein den Waffen überlassen werden, denn wie ich bereits bei anderen Gelegenheiten betont habe, besteht bei solchen Kriegen die Gefahr, dass sie sich über Jahre hinziehen, ohne dass es Gewinner oder Verlierer gibt, sondern dass das Land zerstört wird.



Sehr bedeutsam, nicht nur für Italien, war die Demonstration für den Frieden am 5. November in Rom, die 100.000 Menschen auf dem Platz vor San Giovanni versammelte, einem Platz, auf dem keine Parteilogik vorherrschte, obwohl die Informationen zu sehr auf die politischen Führer Bezug nahmen und die Realität dieses "Bündnisses für den Frieden" ignorierten: verschiedene Gruppierungen, Gewerkschafter, Katholiken verschiedener Richtungen, pazifistische und soziale Organisationen kamen zusammen, um die Verurteilung des russischen Krieges zu bekräftigen und daran zu erinnern, dass Frieden das grundlegende Ziel jeder Politik ist. Frieden bedeutet nicht Schwäche gegenüber Aggressoren. Ich sprach von einem "Frieden der Starken". Kardinal Zuppi, der Vorsitzende der Italienischen Bischofskonferenz, schrieb "an diejenigen, die für den Frieden demonstrieren: Es gibt Wege des Friedens, denn die Welt kann ohne Frieden nicht leben. Jetzt sind sie versteckt, aber sie sind da. Wir sollten nicht auf eine schlimmere Tragödie warten. Versuchen wir als erste, diese Wege zu gehen, damit andere den Mut haben, es auch zu tun".



Der Platz in Rom zeigt, dass die Christen nicht irrelevant sind: ihre Forderungen können vorgebracht werden und werden angenommen. Die Gewerkschaftswelt brachte die wichtige Verbindung zwischen Frieden und Arbeit zum Ausdruck, die in der kriegsgeschüttelten Ukraine fehlt. Es gab viele einfache Menschen, die ihre Zukunftssorgen bekundet haben. Diese unsere Gesellschaft mit ihren vielen einsamen und isolierten "Ichs" war in der Lage, ein starkes und beredtes "Wir" zum Thema Frieden zum Ausdruck zu bringen.



Die künftige Herausforderung besteht auf zwei Ebenen. Einerseits fragt man sich, ob die Rom-Bewegung in der Lage sein wird, die Hauptstädte und die öffentliche Meinung in Europa anzustecken. Andererseits zeigt die Veranstaltung, dass es eine gemeinsame politische und staatsbürgerliche Kultur in der Bevölkerung gibt: Frieden ist ein Ideal von vielen. Viele, auch wenn sie keine Schlüsselpositionen innehaben, können zählen. Dieses Ideal hat die Fähigkeit, Gefühl, Gedanke und Konkretheit zu vereinen.

Leitartikel von Andrea Riccardi in Famiglia Cristiana vom 20/11/2022