In Paris Feier zum Jahrestag von Sant'Egidio in der Kirche Saint Merry mit Erzbischof Laurent Ulrich

Eine Gelegenheit, die Freundschaft und Verbundenheit mit vielen Freunden zu leben

In der Kirche Saint-Merry in Paris feierte die Gemeinschaft zusammen mit vielen Freunden das 54-jährige Bestehen von Sant'Egidio mit einer eucharistischen Liturgie, bei der Erzbischof Laurent Ulrich von Paris den Vorsitz übernommen hatte.



Es waren viele Freunde anwesend, die auf unterschiedliche, aber immer bedeutsame Weise das Leben von Sant'Egidio begleiten: Roseline Hamel, die Schwester des 2016 ermordeten Glaubenszeugen Pater Jacques Hamel; Hafiz Chemseddine, Rektor der Großen Moschee von Paris; der ehrwürdige japanische Zen-Buddhist Shoten Minegishi, Vertreter der orthodoxen und der protestantischen Kirche sowie weitere Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Zivilgesellschaft. Vor allem aber gab es die Armen: die alten Menschen, die Obdachlosen, die Flüchtlinge, die in den humanitären Korridoren aufgenommen wurden, und die ukrainischen Familien, die in diesem Jahr wegen des Krieges kamen und von der Gemeinschaft aufgenommen wurden.



Erzbischof Ulrich erinnerte alle daran, wie sehr die Arbeit der Gemeinschaft eine Quelle des Friedens und der Geschwisterlichkeit für so viele ist. Abschließend wandte sich Valérie Régnier von Sant'Egidio an alle Anwesenden und grüßte sie mit den Worten: "Ihre heutige Anwesenheit ist ein Fest, denn sie ist voller Bedeutung: Sie drückt unser Bedürfnis nach sichtbarer Verbundenheit, nach Gemeinschaft und Freundschaft aus, sie ist eine Etappe auf dem Weg des Friedens, den wir seit vielen Jahren gemeinsam gehen, hier in Paris und in der Welt".