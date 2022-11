news

Gedenken an die Deportation der Juden aus München vor 81 Jahren: das Gedenken darf nicht aufhören, denn ohne Erinnerung gibt es keine Zukunft

"Das Gedenken darf nicht aufhören, denn ohne Erinnerung gibt es keine Zukunft", u nter diesem Motto stand das Gedenken an die Deportation der jüdischen Bürger aus München und Oberbayern, das die Gemeinschaft Sant'Egidio auch in diesem Jahr wieder mit der israelitischen Kultusgemeinde unter Einbeziehung vieler Jugendlicher am 21. November 2022 organisiert hat. 1000 jüdische Männer und Frauen, darunter 21 Kinder aus einem Kinderheim wurden in der Nacht vom 20. November 1941 in München zum Güterbahnhof getrieben und in die Wagons gedrängt. Nur ein Wagon in der MItte blieb zunächst leer. Er war für Kinder aus dem jüdischen Kinderheim "reserviert", die noch im Halbschlaf abgeholt worden waren und ebenfalls deportiert wurden. Niemand überlebte.