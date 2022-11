news

30. November: Kundgebung "Städte für das Leben, Städte gegen die Todesstrafe" am Kolosseum in Rom. Weltweit finden Aktionen statt.

LIVE-STREAM aus Rom um 18.30 Uhr

Auch in diesem Jahr werden am 30. November in Städten auf der ganzen Welt Lichter gegen die Todesstrafe leuchten. In Deutschland sind 280 Städte an diesem Netzwerk beteiligt, dass 2002 ins Leben gerufen wurde und seit 20 Jahren im Einsatz für eine Welt ohne Todesstrafe im Einsatz ist. .



In Rom findet der Termin im Kolosseum statt (erhöhte Terrasse in Largo Gaetana Agnesi).

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr.



Das Programm umfasst Reden von



Herrn Antonio Tajani, Minister für auswärtige Angelegenheiten



Prof. Marco Impagliazzo, Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio



Todeskandidaten aus dem Kongo und den USA



Am Ende der Reden folgt eine besondere Beleuchtung des Kolosseums mit einem Videomapping zum Thema "Keine Gerechtigkeit ohne Leben".



Die Veranstaltung wird in Live-Streaming auf dieser Website und auf den sozialen Kanälen von Sant'Egidio übertragen



Weitere Informationen finden Sie auf dem Blog No Death Penalty/ cities for life

PRESSEMITTEILUNG ZUM INTERNATIONALEN AKTIONSTAG (DEUTSCH)