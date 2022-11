news

Sant'Egidio in Goma hilft Familien, die durch die Kämpfe in Nordkivu aus ihren Dörfern vertrieben wurden

Am vergangenen Sonntag besuchte die Gemeinschaft Sant'Egidio in Goma, Demokratische Republik Kongo, das Flüchtlingslager, das im Vorort Ngangi entstanden ist. Nach den bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Regierungstruppen und Rebellen sind viele Dörfer in der Umgebung der Stadt leergefegt und die Bevölkerung hat behelfsmäßige Lager am Rande der Stadt errichtet.



In Ngangi haben etwa tausend Familien provisorische Zelte aufgeschlagen, in denen sie in großer Not leben, nachdem sie alles in ihren Häusern zurücklassen mussten.

Die Gemeinschaft hat Lebensmittel und Wasser gebracht und sammelt weiterhin Kleidung und andere Dinge, die zur Verbesserung der Lage der Binnenvertriebenen benötigt werden. Insgesamt mussten schätzungsweise 180.000 Menschen wegen der Kämpfe in Nord-Kivu fliehen.