In New York wird das traditionelle Thanksgiving mit Sant'Egidio als Fest für alle gefeiert

Am 24. November feierte die Gemeinschaft Sant'Egidio in New York das traditionelle Fest zu Thanksgiving mit vielen Freunden unterschiedlicher Herkunft: langjährigen obdachlosen Freunden von der Straße, Einwanderern aus Venezuela und Burkina Faso.



Endlich konnten wir uns nach der Pandemie persönlich treffen. Und zur Feier des Tages fehlte auch nicht das traditionelle Truthahnessen mit den anderen typischen Speisen auf schön dekorierten Tischen. In der Epiphanias-Kirche, in der sich die Gemeinschaft regelmäßig zum Gebet trifft, fand das Fest statt, und viele nahmen daran teil, um in herzlicher und gastfreundlicher Weise gemeinsam Zeit zu verbringen.

Während des Festes gingen andere Gruppen der Gemeinschaft zu den Bahnhöfen, an denen normalerweise die Essensausgaben unterwegs stattfinden, um diejenigen zu erreichen, die nicht kommen konnten, so dass es ein Fest für alle wurde, ohne jemanden zu vergessen.