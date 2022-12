news

Weltaidstag, Sant'Egidio: das DREAM-Programm bekämpft seit 20 Jahren die Ungleichheiten in Afrika

Vor 20 Jahren eröffnete DREAM Sant'Egidio sein erstes Gesundheitszentrum zur Bekämpfung von HIV/AIDS in Mosambik. Heute gibt es 50 Kliniken in 10 afrikanischen Ländern, in denen sich DREAM gegen diese Krankheit engagiert. Ende der 1990er Jahre starben im Süden der Welt die Menschen innerhalb weniger Monate an AIDS, weil es keine Behandlung gab. In Afrika gab es Tausende von HIV-positiven Kindern und auch Waisen von Eltern, die an AIDS gestorben waren.



Eine Gruppe von Ärzten und Forschern der Gemeinschaft Sant'Egidio ging von dem offensichtlichen Scheitern der bis dahin getroffenen Gesundheitsmaßnahmen aus und stellte die klare Hypothese auf, dass die Prävention mit der Therapie kombiniert werden sollte, um die Infektionen auf natürliche Weise zu reduzieren. Aus dieser Überzeugung heraus und auf der Grundlage einer soliden wissenschaftlichen Grundlage begann eine Lobbyarbeit bei der Regierung von Mosambik, wo das DREAM-Programm seine ersten Schritte unternahm, um die Anwendung der Therapie im Land zu legalisieren und die Einfuhr von in der westlichen Welt verwendeten antiretroviralen Medikamenten zu ermöglichen. Um den Versorgungsstandard zwischen den reichen und den südlichen Ländern zu verbessern, wurde im Rahmen des DREAM-Programms das erste Behandlungszentrum für HIV-positive Menschen in Mosambik eröffnet.

Heute betreibt DREAM 50 Kliniken in 10 afrikanischen Ländern und betreut mehr als 500.000 HIV-positive Menschen und 150.000 Babys HIV-positiver Mütter, die dank der PMTCT-Behandlung (Prävention der Mutter-Kind-Übertragung) frei von dem Virus geboren wurden.



Die Grundlage des Programms ist die Unentgeltlichkeit: Jeder hat Zugang, denn die Behandlung, die Behandlung und die Diagnostik sind völlig kostenlos. Die Kostenlosigkeit ist aus Gründen der Fairness und der Gerechtigkeit notwendig, aber sie ist auch das Geheimnis des sehr hohen Grades an Adhärenz, der heute als das wahre Unterscheidungsmerkmal für eine erfolgreiche Behandlung gilt.



Am diesjährigen Welt-AIDS-Tag, dem 1. Dezember, ruft UNAIDS alle dazu auf, die Ungleichheiten zu beseitigen, die den Fortschritt im Kampf gegen AIDS behindern. Die Daten von UNAIDS über die weltweiten Maßnahmen zur HIV-Bekämpfung zeigen, dass in den letzten beiden Jahren der COVID-19-Krise und anderer globaler Krisen die Fortschritte bei der Bekämpfung der HIV-Pandemie ins Stocken geraten sind, die Ressourcen geschrumpft sind und infolgedessen Millionen von Menschenleben in Gefahr sind. Vier Jahrzehnte nach dem Beginn der HIV-Pandemie gibt es immer noch Ungleichheiten bei den grundlegendsten Dienstleistungen wie Tests und Behandlungen und erst recht bei neuen Technologien.



Das Ziel für 2030, AIDS als globale Gesundheitsbedrohung zu beenden, ist nur noch acht Jahre entfernt. Das Ende von AIDS kann nur erreicht werden, wenn wir die zugrunde liegenden Ungleichheiten angehen. "Seit 20 Jahren ist unser Einsatz stetig gewachsen, und heute ist DREAM ein Modell für die Bekämpfung nicht nur von HIV/AIDS, sondern auch anderer Infektionskrankheiten und chronischer Krankheiten, die sich in den Ländern des globalen Südens zunehmend ausbreiten. Um diesen Kampf zu führen, reichen Medikamente nicht aus, sondern es bedarf vor allem der Ausbildung, der wirtschaftlichen Unterstützung und einer großen Synergie zwischen allen Akteuren in diesem Bereich". So Paola Germano, Direktorin des DREAM-Programms.



Gemeinsam können wir auch weiterhin etwas bewirken.