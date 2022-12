news

Appell an Präsident Biden, die Hinrichtungen zu beenden: "Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen!"

Gestern Abend, während der Kundgebung „Städte für das Leben" vor dem Kolosseum für die weltweite Abschaffung der Todesstrafe richtete der Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, einen eindringlichen Appell an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Joe Biden, für ein Moratorium der Hinrichtungen und die Umwandlung von Strafen in Bundesgefängnissen: „Feierlich und mit der Kraft des Kolosseums und von mehr als 2.500 Städten in der ganzen Welt richtet die Gemeinschaft Sant'Egidio einen Appell an Präsident Biden, die moralische Führung bei der Umwandlung aller Todesurteile von Menschen in den Todeszellen der Vereinigten Staaten zu übernehmen und ein offizielles Moratorium für Hinrichtungen zu verkünden. Es ist an der Zeit, dies zu tun. Ihre Führung kann dem Kongress helfen, die notwendigen Schritte zur Abschaffung der Todesstrafe in den Vereinigten Staaten auf Bundesebene zu unternehmen. Jetzt ist Zeitpunkt gekommen!“