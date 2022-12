news

"El Grito de la Paz" in Kuba: zum achten Mal hat Sant'Egidio in Havanna der großen Weltreligionen zum Gebet für den Frieden versammelt

Zum achten Mal versammelte die Gemeinschaft Sant'Egidio in Havanna die Vertreter der großen Weltreligionen, um im Geiste von Assisi für den Frieden zu beten. Am Montag, den 28. November, fand in der kubanischen Hauptstadt das internationale Treffen "El grito de la paz" statt, das im Zeichen der Geschwisterlichkeit, der Einheit und des Friedens im Geiste von Assisi stand. An dem Treffen nahmen Führer und Gläubige der verschiedenen auf der Insel vertretenen Religionen teil. Anwesend war auch ein Teil des in Kuba akkreditierten diplomatischen Korps mit Vertretern der Botschaften von Südafrika, Nigeria, Mosambik und Italien, Caridad Diego und weitere Vertreter des Amtes für religiöse Angelegenheiten, der Provinzregierung sowie die Leiter und Mitarbeiter des Historikerbüros der Stadt Havanna.

Die Casa de Paz y Dialogo (Haus des Friedens und Dialogs) der Gemeinschaft Sant'Egidio in Havanna war Gastgeber des ersten Teils der Veranstaltung mit einem Symposium, das den heiligen Texten gewidmet war, die in jeder Religion einen Weg des Friedens aufzeigen.

Am Nachmittag wurde die Veranstaltung mit Friedensgebeten an verschiedenen Orten fortgesetzt, die den jeweiligen Traditionen entsprachen. Die Abschlussveranstaltung fand im prächtigen Teatro Martí statt und wurde von Rolando Garrido von Sant'Egidio eingeleitet. Anwesend waren Bischof Giampiero Gloder, Apostolischer Nuntius in Kuba; Kardinal Juan de la Caridad García Rodríguez, der Erzbischof von Havanna; die Jüdische Gemeinde Kubas, die Adath-Israel-Gemeinde Kubas, die Islamische Liga Kubas, die Soka Gakai, die Baha'i, die griechisch-orthodoxe und die russisch-orthodoxe Gemeinde, die Nazarener-, die Baptisten-, die Methodisten- und die Episkopalkirche sowie der Rat der Kirchen von Kuba.

Nach einem Auftritt des Chors Vox Cordis wurde der Friedensappell verlesen und von den Jugendlichen an alle Anwesenden verteilt.