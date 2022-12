news

Der Präsident der Republik Niger, Mohamed Bazoum, zu Besuch in Sant'Egidio

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Mohamed Bazoum, Präsident der Republik Niger, besuchte gestern Sant'Egidio, wo er mit dem Gründer Andrea Riccardi und einigen Verantwortlichen der Gemeinschaft zusammentraf. Es war eine wichtige Gelegenheit, um gemeinsam über die komplexe Situation in der Sahelzone, über Migrationsfragen und die Friedensarbeit der Gemeinschaft zu sprechen. Der Präsident erinnerte mit Dankbarkeit an die Friedensgespräche, die den demokratischen Übergang in seinem Land im Jahr 2010 begleiteten und an denen er persönlich teilgenommen hatte.