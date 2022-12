news

Der Blick von Bergogliio auf den ukrainischhen Konflikt ist weder resigniert noch einseitig ist die Haltung. Leitartikel von Andrea Riccardi

Die Verhandlungen sollten von dem ausgewogenen Vorschlag ausgehen, den der Heilige Vater am 2. Oktober gemacht hat und der niemanden kränkt.



Papst Franziskus hat einen besonderen Blick auf die ukrainische Tragödie, der in diesen Zeiten selten ist. Kein resignierter Blick, wie er bei zu vielen zu finden ist, die meinen, man könne nichts tun. Es ist kein Blick, der der Logik des Kampfes folgt. Franziskus ist an keine der auf dem ukrainischen Schachbrett vertretenen Positionen gebunden.



Es ist der Blick eines Menschen, der den Frieden anstrebt, vor allem für das ukrainische Volk, aber auch für die Russen, die in einen Angriffskrieg verwickelt sind. Das Streben nach Frieden bedeutet nicht, dass man die Dramen des ukrainischen Volkes vergisst, das von Krieg, Bombardierungen, Strommangel, Kälte und vielem mehr geplagt wird. Frieden ist in erster Linie das Gut, das den Ukrainern durch die russische Invasion gestohlen wurde. Es muss an sie zurückgegeben werden. Beim Angelus am 2. Oktober zeigte er seinen Gemütszustand: "Ich bin betrübt über die Ströme von Blut und Tränen, die in diesen Monaten vergossen wurden."



Die Aufmerksamkeit für das Leid der Kinder, der Frauen, der alten Menschen und aller Menschen ist das Geheimnis, warum der Papst sich nicht mit dem Krieg abfindet. Dieses Geheimnis ist auch ein Vorschlag für uns alle, damit wir uns nicht an die Tatsache gewöhnen, dass die Ukrainer im Krieg sind und sich abwenden. Besteht diese Gefahr heute nicht auch gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen, nachdem sich viele intensiv an ihrer Aufnahme beteiligt haben? Franziskus verfolgt die täglichen Kriegsereignisse mit intensiver Anteilnahme und vielen Kontakten: Er reagiert auf den Schmerz und drückt Tag für Tag seine Trauer aus. Manchmal möchte ihn jemand mit einer einzigen Reaktion auf seine Seite ziehen. Es ist gut, seine Texte zur ukrainischen Frage zu veröffentlichen, um sich mit seiner grundlegenden Sichtweise zu beschäftigen, in deren Mittelpunkt der aus dem öffentlichen Diskurs "entthronte" Frieden steht.



Ohne Frieden gibt es keine Zukunft. Im Vorwort fragt Franziskus: "Wie viele Tragödien werden wir noch erleben müssen, bis die Beteiligten eines jeden Krieges begreifen, dass dieser nur ein Weg in den Tod ist, der nur einigen wenigen vorgaukelt, sie seien die Sieger"? Er fügt hinzu: "Im Krieg sind wir alle besiegt!



In diesem Sinne möchte ich den ausgewogenen Vorschlag des Papstes vom 2. Oktober wiederholen: "Mein Appell richtet sich in erster Linie an den Präsidenten der Russischen Föderation und bittet ihn, auch aus Liebe zu seinem Volk, diese Spirale von Gewalt und Tod zu stoppen. Andererseits richte ich angesichts des unermesslichen Leids des ukrainischen Volkes infolge der erlittenen Aggression einen ebenso zuversichtlichen Appell an den ukrainischen Präsidenten, für ernsthafte Friedensvorschläge offen zu sein".



Diese Worte sollten der Ausgangspunkt für einen Verhandlungsweg sein, der die Ukraine aus dem Krieg befreit und es Russland ermöglicht, aus diesem Konflikt auszusteigen. Frieden ist möglich.



Der alte Patriarch Athenagoras von Konstantinopel, der die Kriege auf dem Balkan 1914-1918 miterlebt hatte und wusste, dass jeder Konflikt ein Bruch in der menschlichen Geschichte darstellt, sagte: "Alle Völker sind gut. Jedes einzelne verdient Respekt und Bewunderung. Ich habe Männer leiden sehen. Jeder braucht Liebe... Ich weiß auch, dass es dunkle, dämonische Kräfte gibt, die manchmal von Menschen, von Völkern Besitz ergreifen. Aber die Liebe Christi ist stärker als die Hölle".



Diese Perspektive des Glaubens stärkt die Vision des Friedens, macht uns aber gleichzeitig realistisch in unserem Engagement für die Beendigung des Krieges.



Franziskus ist ein Beispiel für all diese konkrete Hoffnung. Wir dürfen ihn nicht allein lassen, sondern müssen den Frieden mit ihm suchen: im unablässigen Gebet, in der Solidarität mit den Ukrainern, in Aktionen, die für alle möglich sind, in Worten, die niemanden vergessen.

Leitartikel von Andrea Riccardi in Famiglia Cristiana vom 11/12/2022