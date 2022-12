news

Fest im DREAM-Zentrum von Zimpeto zum 20. Jubiläum des Programms

Vor 20 Jahren eröffnete das DREAM-Programm das erste Behandlungszentrum für #HIV in Mosambik. Gestern feierte das Programm im DREAM-Zentrum in Zimpeto, Mosambik, sein 20-jähriges Bestehen in diesem Land.

Bei der Zeremonie wurden zahlreiche Reden gehalten: Cacilda Massango, Koordinatorin des DREAM-Zentrums in Zimpeto, Paola Germano, Direktorin des DREAM-Programms, Flávio Ismael, verantwortlich für das DREAM-Programm in Mosambik.

"Seit zwanzig Jahren wächst unser Einsatz kontinuierlich und heute ist DREAM ein Modell für die Bekämpfung nicht nur von HIV/AIDS, sondern auch anderer Infektionskrankheiten und chronischer Krankheiten, die sich in den Ländern des Südens der Welt immer mehr ausbreiten", erinnerte Paola Germano in ihrem Beitrag