In der Krippe von Santa Maria in Trastevere in Rom findet sich die "Revolution der Zärtlichkeit"

In der Krippe der Basilika Santa Maria in Trastevere in Rom hat jeder einen Platz in der freudigen Verkündigung der Geburt Jesu, der als Armer geboren wird. Die Figuren stellen die Menschen dar, mit denen die Gemeinschaft Sant'Egidio Weihnachten und das Leben während des Jahres auf den Straßen und in den Häusern in den Randgebieten der Welt teilt.

Es ist eine Welt voller Erwartung: der Obdachlosen, der Flüchtlinge, der über die humanitären Korridore Ankommenden, der Kranken, die in den DREAM-Zentren oder in den Häusern der Freundschaft versorgt werden; der Kinder in den Schulen des Friedens, der Roma, der Familien in Armut, die Essen und Betreuung erhalten.

In dem Schreiben Admirabile signum spricht Papst Franziskus über die wichtige Bedeutung der Krippe und erklärt, dass diese Tradition eine "Revolution der Zärtlichkeit" darstellt, die alle dazu aufruft, zu teilen und nicht auszuschließen:



"Die Krippe ist in der Tat wie ein lebendiges Evangelium, das aus den Seiten der Heiligen Schrift hervortritt. Wenn wir über die Weihnachtsszene nachdenken, sind wir eingeladen, uns geistlich auf den Weg zu machen, uns anziehen zu lassen von der Demut des Einen, der Mensch wurde, um jedem Menschen zu begegnen. Und wir entdecken, dass er uns so sehr liebt, dass er sich mit uns vereint, damit auch wir uns mit ihm vereinen können."



